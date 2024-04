7 kwietnia w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. W głosowaniu wybierzemy naszych przedstawicieli w sejmikach wojewódzkich oraz radach gmin, miast i powiatów. Wyborcy zdecydują także, kto będzie zarządzał wsiami oraz miastami i czy obecni włodarze powinni otrzymać szanse sprawowania kolejnej kadencji.

Wybory 2024. Do której godziny można głosować?

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Z kolei głosowanie w w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się między godz. 7 a 21 czasu miejscowego. Prawo oddania głosu po godzinie 21 będą miały te osoby, które wcześniej ustawiły się w kolejce do lokalu wyborczego.

– Chciałabym zaapelować, żeby wyborcy nie czekali na ostatnią chwilę, a udali się jak najszybciej do lokali wyborczych, żeby nie było problemów, jakie mieliśmy przy ostatnich wyborach jesienią – kiedy tworzyły się kolejki w lokalach, tam gdzie była duża liczba głosujących, którzy przybyli późno do lokalu – podkreśliła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Podczas jesiennych wyborów parlamentarnych głosowanie w jednej z wrocławskich komisji trwało aż do 3 w nocy.

Wybory 2024. Gdzie znaleźć adres lokalu?

Aby znaleźć dokładny adres lokalu, do którego jesteśmy przypisani, można skorzystać z Centralnego Rejestru Wyborców. Wystarczy wejść na stronę mobywatel.gov.pl, zalogować się – np. przez Profil Zaufany – następnie wybrać zakładkę Twoje dane i w dalszej kolejności Centralny Rejestr Wyborców.

