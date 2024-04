Agata Duda poczuła wiosnę. Od stylizacji Pierwszej Damy trudno oderwać wzrok

W całej Polsce trwają wybory samorządowe. Z możliwości oddania głosu skorzystało wielu polityków. W lokalu wyborczym przy ulicy Porzeczkowej w Krakowie pojawił się Andrzej Dud wraz z żoną Agatą Kornhuaser-Dudą. – Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych; wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. To jest ważne dla naszej przyszłości – podkreślał prezydent. Polityk dodał, że chociaż zgodnie z prawem głosowanie nie jest obowiązkowe, to on sam postrzega udział w wyborach jako swój obywatelski obowiązek. – Został przeze mnie wykonany – zaznaczył.

Fotoreporterzy zwrócili uwagę na stylizację Pierwszej Damy. Tym razem Agata Kornhauser-Duda postawiła na klasyczną elegancję. Żona prezydenta wybrała białą marynarkę i biały top oraz beżowe, garniturowe spodnie. Wzrok przykuwa szczególnie biały pasek, który pojawił się przy marynarce. Do kompletu dobrała dodatki: beżowe buty na niewysokim obcasie oraz beżową kopertówkę. Stylizację uzupełniała dyskretna broszka wpięta w klapę marynarki.