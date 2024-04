Agata Duda poczuła wiosnę. Od stylizacji Pierwszej Damy trudno oderwać wzrok

W całej Polsce trwają wybory samorządowe. Z możliwości oddania głosu skorzystało wielu polityków. W lokalu wyborczym przy ulicy Porzeczkowej w Krakowie pojawił się Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhuaser-Dudą.

Wybory samorządowe 2024. Andrzej Duda o głosowaniu

– Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych; wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. To jest ważne dla naszej przyszłości – podkreślał prezydent.

Polityk dodał, że „chociaż zgodnie z prawem głosowanie nie jest obowiązkowe, to on sam postrzega udział w wyborach jako swój obywatelski obowiązek”. – Mam nadzieję, że wszyscy państwo w ostatnich latach przekonaliście się, jak bardzo wiele zależy od tego, jacy są nasi włodarze lokalni. Jeżeli władze centralne przeznaczają pieniądze na rozwój polski lokalnej, polski regionalnej, to czy nasi lokalni włodarze aplikują o te pieniądze, umieją te pieniądze racjonalnie wykorzystać, ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie – komentował prezydent.

Wybory 2024. Elegancka stylizacja Agaty Dudy

Fotoreporterzy zwrócili uwagę na stylizację Pierwszej Damy. Tym razem Agata Kornhauser-Duda postawiła na klasyczną elegancję. Żona prezydenta wybrała białą marynarkę i biały top oraz beżowe, garniturowe spodnie. Wzrok przykuwa szczególnie biały pasek, który pojawił się przy marynarce. Do kompletu dobrała dodatki: beżowe buty na niewysokim obcasie oraz beżową kopertówkę. Stylizację uzupełniała dyskretna broszka wpięta w klapę marynarki.

Wybory 2024. Do której godziny można głosować?

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Prawo oddania głosu po godzinie 21 będą miały te osoby, które wcześniej ustawiły się w kolejce do lokalu wyborczego. – Chciałabym zaapelować, żeby wyborcy nie czekali na ostatnią chwilę, a udali się jak najszybciej do lokali wyborczych, żeby nie było problemów, jakie mieliśmy przy ostatnich wyborach jesienią – kiedy tworzyły się kolejki w lokalach, tam gdzie była duża liczba głosujących, którzy przybyli późno do lokalu – podkreśliła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Podczas jesiennych wyborów parlamentarnych głosowanie w jednej z wrocławskich komisji trwało aż do 3 w nocy.

