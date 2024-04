NA ŻYWO: Wybory samorządowe 2024. Liczne incydenty. Są dane o frekwencji

18:25 Na godzinę 18:30 zaplanowano kolejną konferencję Państwowej Komisji Wyborczej 18:08 Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski podał, że na godz. 17 frekwencja w stolicy Pomorza wyniosła 35,36 proc. Pięć lat temu o tej porze do urn wyborczych udało się 43,28 proc. mieszkańców 17:42 Poważny błąd wyborczy w Wieruszowie. Na karcie w jednej z komisji zabrakło nazwiska jednego kandydata. Na wadliwych kartach głos oddały trzy osoby. - Jeśli wpłynie protest wyborczy, to sąd zdecyduje, czy wada była na tyle istotna, że mogła mieć wpływ na wynik - powiedział dyrektor sieradzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tadeusz Brzozowski 17:14 Policja interweniowała w Słubicach gdzie do lokalu wyborczego wszedł mężczyzna z atrapą pistoletu. Wg policji zagrożenia nie było, mężczyzna nie groził nikomu a atrapę miał wyjąć przypadkiem. Był pijany, miał 2promile



Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zagłosowali w wyborach samorządowych. Uwagę fotoreporterów przykuła stylizacja Pierwszej Damy.



- Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych; przedstawicieli władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. To jest ważne dla naszej przyszłości - powiedział prezydent 14:45 Z możliwości oddania głosu skorzystało już wielu najważniejszych polityków w kraju. Na niektórych czekali przy urnach fotoreporterzy



A tutaj podsumowanie dotychczasowych informacji PKW o frekwencji



Szef komisji wyborczej w Białymstoku przyszedł do lokalu pijany – podał portal bialystokonline.pl. Przewodniczący został przebadany na miejscu zdarzenia przez funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało, że miał 0,4 promila w wydychanym przez niego powietrzu. Szef komisji został odsunięty od obowiązków, które przejęła jego zastępca. Podlaska policja do godziny 8 w niedzielę otrzymała dotychczas osiem zgłoszeń o zakłóceniu ciszy wyborczej. 8:32 Państwowa Komisja Wyborcza zorganizuje dzisiaj cztery konferencje prasowe: o godz. 10.00, 13.30, 18.30 oraz 22.00. 8:06 „Do obwodowej komisji na Ochocie w Warszawie trafiły źle wydrukowane karty, które nie powinny zostać podstemplowane (okienka są z prawej strony). Rozmawiałem z KBW, które ma zająć się tą sprawą, bo takich kart nie można wydać głosującym. W KBW wyjaśniają, że zawsze drukują tyle kart, jakby miało być 100 proc. frekwencji, więc jest rezerwa. Gdyby cała partia była źle wydrukowana, to jest jeszcze czas na dodruk" – napisał w sobotę dziennikarz Salon24.pl Marcin Dobski. 7:35 Trwa głosowanie, ale w kilkunastu gminach jest ono rozstrzygnięte. Wszystko przez to, że w jednomandatowych okręgach do rad gmin wystartuje tylko jeden kandydat. Szef PKW Sylwester Marciniak powiedział, że do takiej sytuacji doszło w gminach: Ciepłowody, Lipinki Łużyckie, Jodłownik, Szulborze Wielkie, Kuryłówka, Chmielnik, Sztabin, Przerośl, miasto i gmina Skórcz, Kozy, miasto Wisła, Herby, Kowale Oleckie i Baranów 7:00 Wystartowały wybory samorządowe 2024. O godz. 7.00 w Polsce otworzone zostały lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do godz. 21.00, ale w skrajnych wypadkach głosowanie może zostać przedłużone przez Państwową Komisję Wyborczą. 6:30 Trwa cisza wyborcza. W sobotę 6 kwietnia pojawiło się kilka przypadków jej łamania. Do jednej z takich sytuacji doszło w woj. lubelskim. „W związku z zaparkowaniem i pozostawieniem na czas ciszy wyborczej busa na parkingu przykościelnym, oklejonego dużymi banerami i plakatami jedynego z komitetów wyborczych oświadczam, że nikt nie zwracał się z prośbą, wyjaśnieniem, czy informacją dot. ww.pojazdu. Ani ja, ani nikt z pracowników Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie czy Fundacja Pod Damaszkiem nie ma z tym nic wspólnego. Zważając, że parking jest dokładnie naprzeciwko lokalu wyborczego, ocenę tego posunięcia pozostawiam wyborcom oraz PKW" – napisał w oświadczeniu proboszcz parafii ks. Mirosław Matuszny.



Już za godzinę zostaną otwarte lokale wyborcze. Do której godziny można głosować?



Wybory 2024. Do której godziny można głosować?



Aby móc oddać ważny głos, należy mieć ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. – Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może to być każdy inny dokument, może być nieważny dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka wojskowa, prawo jazdy – byle był to dokument ze zdjęciem. Można potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel – tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. 5:45 Obecnie trwa cisza wyborcza. Mimo tego doszło już do pierwszych incydentów. Kara grzywny za złamanie ciszy wyborczej to nawet milion złotych



Pierwsze przypadki łamania ciszy wyborczej. Trzy incydenty 5:30 Wybory 2024. Wyniki



Na wyniki głosowania - jak informowało KBW - będziemy musieli poczekać nawet kilka dni. Wcześniej poznamy sondażowe wyniki exit poll



Wybory 2024. Kiedy poznamy wyniki i exit poll? Te daty warto zapamiętać 5:15 Przed nami wielkie polityczne emocje. W niedzielę 7 kwietnia w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Kto wygrał wybory w Warszawie? Kto zostanie prezydentem Krakowa? Kto zwyciężył w Gdańsku? To tylko niektóre pytania, jakie zadają sobie dzisiaj wyborcy. O godzinie 7 rano w niedzielę 7 kwietnia rozpoczęły się wybory samorządowe. Wybierzemy w nich nie tylko wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, ale również naszych przedstawicieli w radach miast, gmin i powiatów oraz w sejmikach wojewódzkich.

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja. Są pierwsze dane

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 12 wydano 4 773 413 karty do głosowania. Frekwencja wyniosła 16,52 proc. W porównaniu do wyborów z 2018 roku frekwencja jest wyższa o niecały jeden punkt procentowy.

Zdecydowanie najwyższą frekwencją mogą się pochwalić województwa: podlaskie (19,13 proc.), potem warmińsko-mazurskie (17,78 proc.) i lubelskie (17,73 proc.). Na drugim biegunie znalazły się: opolskie (14,23 proc.), potem na Dolny Śląsk (15,04 proc.) i Śląsk (15,34 proc.).

Spośród dużych miast najwięcej wyborców poszło do urn w Olsztynie (17,52 proc.), Lublinie (17,15 proc.) i Białymstoku (16,98 proc.). Najniższa frekwencja na godzinę 12 była w Gorzowie Wielkopolskim (14,3 proc.), Katowicach (14,11 proc.) oraz w Gdańsku (11 proc.).

Wybory samorządowe 2024. PKW o incydentach

Szef PKW Sylwester Marciniak poinformował o kilku incydentach dotyczących m.in. naruszenia ciszy wyborczej, prowadzenia agitacji oraz kradzieży. Ponadto w Białymstoku szef jednej z komisji wyborczych był pod wpłwem alkoholu. Z kolei w Płocku przewodnicząca komisji zgłosiła, że jedna z członkiń komisji była pijana. Gdy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że kobieta miała 3,45 promila w wydychanym powietrzu.

W okręgu lubelskim złożono zawiadomienie, że do jednej z osób przyjechała inna, która dała jej cztery sztuki piwa i czekoladę w zamian za głos oddany na partnerkę tej osoby w radzie gminy.

Z kolei w Słubicach w województwie lubuskim do komisji wtargnął mężczyzna, który miał ze sobą atrapę broni. Wyborca zaczął wymachiwać przedmiotem. Jak się później okazało, był kompletnie pijany. Badanie przeprowadzone alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

