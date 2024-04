Wybory 2024. Katowice rozstrzygnęły wybory w pierwszej turze. Krupa zostaje

Nie będzie zmian na fotelu prezydenta Katowic – wynika z opublikowanego o godz. 21 sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP Info.

Wybory samorządowe 2024. Katowice. Kto wygrał?

Urzędujący od 2014 roku bezpartyjny prezydent Katowic Marcin Krupa zdobył 66,5 proc. głosów. Oznacza to, że nie dojdzie do drugiej tury wyborów, a Krupa rządzić będzie trzecią kadencję. Należy jednak pamiętać, że nie są to jeszcze ostateczne wyniki, choć biorąc pod uwagę odchył exit poll w poprzednich latach różnica nie powinna być znacząca.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki kandydatów na prezydenta Katowic

Poza urzędującym prezydentem Marcinem Krupą o stanowisko walczyły cztery osoby.

W walce o fotel prezydenta Katowic stanął m.in. Leszek Piechota. Jego kandydaturę poparło Prawo i Sprawiedliwość. Przed laty pełnił w mieście funkcję wiceprezydenta. Głos na niego oddało 9,7 proc. badanych.

O fotel prezydenta ubiegał się także niezrzeszony radny Katowic Dawid Durał, który jeszcze na początku tygodnia popierany był przez Trzecią Drogę. Poparcie zostało jednak wycofane po doniesieniach, że miał on znęcać się nad rodziną.

– Natychmiast po powzięciu tej informacji podjęliśmy decyzję o wycofaniu poparcia dla tego kandydata i jest to decyzja absolutnie oczywista – komentował sprawę Szymon Hołownia. Ostatecznie według sondażu exit poll Dawid Durał uzyskał 9,4 proc. głosów.

Swoich szans w wyborach próbował także popierany przez Konfederację przedsiębiorca Jacek Budniok. Postulował on m.in. o poszerzenie dróg miejskich i budowę metra. Ostatnim z kandydatów był Marek Strzałkowski. Startował on z własnego komitetu KWW Gaia System Młodzi dla Przyszłości Teraz.

Wybory samorządowe. Exit poll

Należy pamiętać, że opublikowany o godz. 21 sondaż expit poll przeprowadzony przez Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP Info nie jest dokładnym wynikiem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Badanie przeprowadzone zostało przed 970 lokalami wyborczymi w całej Polsce i dały wstępny ogląd na wyniki wyborów na prezydentów Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Gdańska i Rzeszowa oraz wyborów do sejmików wojewódzkich. Najprawdopodobniej ostateczne wyniki będą się różnić od tych sondażowych.

