Trzaskowski i Tusk o wynikach wyborów. „Rafał jest liderem Polski samorządowej”

Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrał I turę wyborów samorządowych w Warszawie. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos polityk Koalicji Obywatelskiej uzyskał poparcie 59,8 proc. wyborców. Drugie miejsce zajął kandydat PiS Tomasz Bocheński z ponad trzykrotnie niższym wynikiem (18,5 proc.). Na podium znalazła się jeszcze Magdalena Biejat z wynikiem 15,8 proc.

Wybory 2024. Donald Tusk o wynikach

Tuż po ogłoszeniu wyników sondażu, głos zabrał Donald Tusk. – Cztery miesiące temu krzyczeliśmy z radości, że odbiliśmy Polskę z rąk tych, którzy łamali demokrację i odbierali nam nadzieję. Jesteśmy po czterech miesiącach i dziś Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej – powiedział premier. – Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły – 15 października powtórzył się także w kwietniu – dodał szef rządu.

Szef KO stwierdził również, że jako sopocianin z pochodzenia jest dumny także z wyniku Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku. Prezydentka znokautowała rywali i zdecydowanie wygrała w I turze głosowania. — Dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa. Nic nie będzie łatwe, w świecie, Europie i w Polsce. Na tej trudnej drodze mamy wielu liderów i liderek. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu — dodał Donald Tusk.

twitter

Wybory samorządowe 2024. Rafał Trzaskowski o wynikach

Podczas wieczoru wyborczego KO krótkie przemówienie wygłosił także Rafał Trzaskowski. – To oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował. Dziękuję warszawiakom za to ogromne zaufanie i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem podziękować Donaldowi Tuskowi za wsparcie – powiedział Rafał Trzaskowski,

Prezydent Warszawy dodał, że droga do tego, żeby demokracja się w Polsce umocniła, nie będzie prosta. – Kolejny krok został zrobiony. Przed nami kolejne. Musimy wygrywać wybory, żeby pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta – mówił polityk KO.

Rafał Trzaskowski podziękował szefowej sztabu Małgorzacie Paprockiej i rzeczniczce Dorocie Łobodzie. – Byliśmy w stanie wygrać z populistami mimo nierównej walki. Wszyscy patrzą na to, jak po nich sprzątamy i jak stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom. Dlatego potrzebujemy waszego poparcia, dalszej determinacji – podsumował.

Czytaj też:

Wybory 2024. Wrocław czeka druga tura. Z kim powalczy Jacek Sutryk?Czytaj też:

Wybory 2024. Historyczna zmiana i zaskakujący zwrot w Krakowie