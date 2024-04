PiS nie czeka na oficjalne wyniki. Kaczyński ogłasza dziewiąte wygrane wybory

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wybory do sejmików wojewódzkich. W badaniu ugrupowanie zdobyło 33,7 proc. głosów. Druga była Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 proc. Nie są to jednak oficjalne wyniki.

Mimo tego Prawo i Sprawiedliwość jest pełne pozytywnych emocji. – Dziewiąte nasze zwycięstwo z rzędu, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy – ogłosił Jarosław Kaczyński.

– Jak to kiedyś Mark Twain powiedział: wiadomość o mojej śmierci jest co najmniej przedwczesna – stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński mówi o sukcesie

Zdaniem prezesa ugrupowania wynik wyborów do sejmików pokazuje, że w wyborach parlamentarnych jego partia „być może mogła uzyskać wyraźnie więcej”. – Moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę – ocenił.

– Ale wybory jeszcze za przeszło trzy lata, więc musimy przede wszystkim wygrać w wyborach europejskich, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich i wreszcie będą te parlamentarne – zapowiedział polityk.

Jarosław Kaczyński o tworzeniu wielkiej koalicji

– Bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia – mówił Jarosław Kaczyński.

Zwycięstwo w sejmikach ma być dla Prawa i Sprawiedliwości zachętą do „bardziej zdecydowanego, energicznego działania”. – Do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie – zapowiedział.

– Zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość, ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. Daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej – powiedział polityk.

