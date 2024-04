Hołownia i Kosiniak-Kamysz po wynikach wyborów. Szpila w kierunku koalicjantów

Wybory samorządowe 2024 do sejmików wojewódzkich wygrało według sondażu exit poll Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 proc. głosów. Podium zamyka Trzecia Droga, która przekonała do siebie 13,5 proc. wyborców.

Wybory 2024. Kosiniak-Kamysz wbił szpilę koalicjantom

Po ogłoszeniu wyników exit poll Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sojusz PSL i Polski 2050 zachował swoją trzecią pozycję. – Jestem głęboko przekonany, i wierzę w to, że ten wynik, szczególnie w liczbie mandatów, może być bardzo imponujący. Ten wynik mówi nam, że koalicja 15 października bez Trzeciej Drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich. Tak powiedzieli po raz kolejny Polacy – stwierdził wicepremier. W opinii szefa MON wynik, jaki uzyskała Trzecia Droga, wydaje się, że jest decydującym wynikiem w większości sejmików.

Wybory 2024. Szymon Hołownia ostro o wynikach

W podobnym tonie wypowiedział się Szymon Hołownia, który stwierdził, że Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest rzeczywiście trzecią siłą polityczną w Polsce. – Pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem przekonany i założę się z każdym z was, że ten wynik, który tu widzimy po zliczeniu głosów, urośnie, a nie spadnie – komentował.

W opinii marszałka Sejmu nie można frekwencji z tych wyborów, ale także całej otoczki, którą widzimy, obserwując wyniki poszczególnych ugrupowań koalicji 15 października oraz PiS, traktować inaczej niż ostrzeżenia – pierwszego poważnego ostrzeżenia dla naszej koalicji. – To ostrzeżenie usłyszeliśmy. I my w Trzeciej Drodze chcemy powiedzieć, że z pokorą je przyjmujemy – zapewnił szef Polski 2050.

– Dość kłótni, powiedzieli nam dziś ludzie. Jeśli będziecie się kłócić, wszczynać spory w naszej koalicji, doprowadzać do tego, że będziemy stawali przeciwko sobie, walcząc przeciwko sobie, to ludzie nie będą szli do wyborów, nie będą nam ufali i będą się od nas odwracali. Mówię o całej koalicji 15 października – dodał Szymon Hołownia.

