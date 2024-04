Pierwsze komentarze po wyborach 2024. „Październik w kwietniu”

O godz. 21 opublikowane zostały pierwsze przeprowadzone przez Ipsos sondaże exit poll dla wyborów samorządowych. Sondażowe wyniki zostały zebrane przez ankieterów ustawionych przed 970 lokalami wyborczymi w całej Polsce. Badanie zleciły Polsat News, TVN24 i TVP Info.

Po ogłoszeniu wstępnych, sondażowych wyników politycy PiS akcentowali zwycięstwo w Sejmikach w skali kraju. Były minister Przemysław Czarnek ocenił, że wstępne wyniki to „piękna czerwona kartka dla Tuska i jego siepaczy”.

„Podziękowania dla wszystkich, którzy poszli na wybory. Wygraliśmy niezwykle trudne dla Prawa i Sprawiedliwości wybory! Polacy dali rządzącym żółtą kartkę za drożyznę, chaos i brak poszanowania prawa. Trzeba ciężko pracować w opozycji i walczyć o każdy głos Polaków!” – pisał na X poseł PiS Paweł Szefernaker.

PiS wciąż mocne w sejmikach, kandydaci KO nokautują rywali w wielu miastach

– PiS-u nie można nie doceniać, nie ma powodu sądzić, że ten elektorat się rozpłynie. PiS będzie stałym fragmentem polskiej sceny politycznej. Ale mają mniej województw, którymi będą rządzić. Z punktu widzenia koalicji rządzącej to dobrze, że PiS utrzymuje swoją siłę – komentował w TVP Info były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Politycy koalicji rządzącej gratulowali głównie kandydatom, którzy wygrali w I turze wyborów na prezydentów miast oraz wejdą do drugiej.

„No i mamy październik w kwietniu! Gratulacje Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz. I kciuki dalej zaciskamy za Olek Miszalski” – napisała ministra edukacji Barbara Nowacka.

Dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek zwróciła uwagę na powyborczy komentarz Szymona Hołowni.

„Ciekawe słowa marszałka Sejmu. Szymon Hołownia: wyniki trzeba traktować jako ostrzeżenie. Dość kłótni w koalicji 15 października” – zacytowała go. Dodała, że PiS dostała w sejmikach najwięcej głosów spośród partii, nawet bez wsparcia mediów publicznych.

– Żelazny elektorat PiS-u utrzyma. W związku z tym koalicja nie powinna się kłócić – komentował słowa Hołowni w TVP Info Alekander Kwaśniewski. Pytany o to, czy zaskoczył go wynik Lewicy, mówił, że jest zasmucony. – To utrzymanie się na powierzchni, ale wynik poniżej wyborów parlamentarnych. Jest gorzej – skwitował. Dodał, że Lewica niewątpliwie musi zastanowić się, jak dotrzeć z programem do kierującego się w stronę lewicowych postulatów społeczeństwa.

Jak zwykle głęboki podział w wyborach samorządowych było widać między głosowaniem na wsi i w mieście. Większość rolników poparła PiS, a drugie miejsce zajęła Trzecia Droga, co odnotował Radek Karbowski.

