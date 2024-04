Wybory 2024. Wyniki z kolejnych miast wojewódzkich. Są niespodzianki

Równo w momencie zakończenia ciszy wyborczej opublikowane zostały wyniki badań sondażowych exit poll. Wiadomo z nich m.in., że najpewniej zwycięsko z walki o władzę w sejmikach wyszło Prawo i Sprawiedliwość.

Co więcej, sondaże exit poll dały ogląd na wyniki wyborów samorządowych w niektórych z miast wojewódzkich. Z badania Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP Info wiadomo chociażby, że we Wrocławiu dojdzie do niespodziewanej drugiej tury.

W tym roku poza Ipsos badania w dniu wyborów zorganizował think tank OGP Pro. Sondaże dla Radomia, Gliwic, Kielc i Częstochowy przeprowadzone zostały na zlecenie portalu lokalnapolityka.pl, a sondaże dla Poznania na zlecenie WTK.

Exit poll. Kto wygrał wybory w Poznaniu?

Według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB PRO na zlecenie WTK wybory samorządowe w Poznaniu wygrał obecnie rządzący prezydent Jacek Jaśkowiak. Polityk Koalicji Obywatelskiej zdobył 44,6 proc. głosów.

Wynik poniżej 50 proc. głosów oznacza, że dojdzie do drugiej tury wyborów. W niej Jacek Jaśkowiak zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim z KWW Zjednoczona Prawica – Poznań, który zdobył 18,1 proc. głosów badanych.

Exit poll. Kto wygrał wybory w Radomiu?

Wybory samorządowe w Radomiu wygrał Radosław Witkowski – wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez OGB PRO na zlecenie portalu lokalnapolityka.pl. Urzędujący od 2014 roku prezydent Radomia zdobył 43,2 proc. głosów badanych.

W drugiej turze wyborów polityk zmierzy się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Arturem Standowiczem, który zdobył 26,3 proc. głosów.

Exit poll. Kto wygrał wybory w Gliwicach?

Pierwsza tura wyborów samorządowych nie rozstrzygnęła, kto zostanie prezydentem Gliwic. Według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB PRO na zlecenie portalu lokalnapolityka.pl na pierwszym miejscu uplasowała się Katarzyna Kuczyńska-Budka z Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła 41,8 proc. głosów.

W drugiej turze Kuczyńska-Budka zmierzy się z Mariuszem Śpiewokiem z KWW Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Polityk zdobył wg badania 24,2 proc. głosów.

Exit poll. Kto wygrał wybory w Kielcach?

Wybory samorządowe w Kielcach wygrała Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej – wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez OGB PRO na zlecenie portalu lokalnapolityka.pl. Polityczka zdobyła 37,4 proc. głosów.

W drugiej turze Wojda najpewniej zmierzy się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Stępniewskim, który zdobył 22,5 proc. głosów.

Należy jednak pamiętać, że sondaże exit poll nie są wynikami ostatecznymi i mogą się zmienić. Niewykluczone więc, że do drugiej tury wejdzie Maciej Bursztein z KWW Maciej Bursztein Przyjazne Kielce. Polityk wg badania zdobył 21,2 proc. głosów.

Kto wygrał wybory w Częstochowie?

Zwycięzcą wyborów samorządowych w Częstochowie został najpewniej Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy. Według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB PRO na zlecenie portalu lokalnapolityka.pl polityk zdobył 30,4 proc. głosów.

Jeśli wyniki badania się potwierdzą, w drugiej turze wyborów Matyjaszczyk zmierzy się z Moniką Pohorecką. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości zdobyła 27,5 proc. głosów.

Kiedy druga tura wyborów?

Ze względu na nierozstrzygnięcie wyborów na prezydenta miasta w pierwszej turze, zorganizowana musi zostać druga tura. Odbędzie się za dwa tygodnie – w niedzielę, 21 kwietnia.

