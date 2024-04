NA ŻYWO: Wybory samorządowe 2024. Polityczne trzęsienie ziemi w kilku miastach

5:41 twitter.com 5:27 W Warszawie do rozstrzygnięcia wyborów wystarczyła jedna tura. Inna sytuacja jest m.in. we Wrocławiu i Krakowie. Gdzie jeszcze czeka nas druga tura?



Wybory 2024. Wyniki z kolejnych miast wojewódzkich. Są niespodzianki 5:18 Druga tura głosowania odbędzie się 21 kwietnia. Do urn na pewno pójdą m.in. mieszkańcy Poznania oraz Wrocławia



Słaby wynik Jacka Jaśkowiaka. Będzie druga tura w Poznaniu 5:12 Wybory 2024 - Włocławek



Są pełne wynik wyborów na prezydenta Włocławka. Z wynikiem 41,4 proc. pierwszą turę wyborów wygrał senator Krzysztof Kukucki (Lewica), a drugie miejsce i awans do drugiej tury zapewnił sobie Marek Wojtkowski (Koalicja Obywatelska) z wynikiem 29,88 proc. 5:08 Wybory samorządowe mogą przynieść prawdziwą rewolucję w Gdyni. Według nieoficjalnych doniesień Wojciech Szczurek nie będzie rządził miastem przez kolejną kadencję.



Sensacja wyborcza w Gdyni. Wojciech Szczurek bez siódmej kadencji? 5:02 Dzień dobry. Przed nami powyborczy poniedziałek. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!