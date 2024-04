Zaskakująca deklaracja Czarnka. „Rozpocząłem rozmowy z Konfederacją i PSL”

Przemysław Czarnek komentował na antenie Polsat News wyniki wyborów 2024. Polityk PiS ogłosił triumf swojej partii. – Nasz wynik w województwie lubelskim jest kilka procent lepszy niż w 2018 roku, kiedy zdobyliśmy bezwzględną większość i kiedy zdobyliśmy bezwzględną większość w większości powiatów – skomentował były szef MEiN. Według sondażu exit poll Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku województwa lubelskiego zdobyło 46,7 procent głosów.

Czarnek: Jako szef struktur PiS w woj. lubelskim rozpocząłem rozmowy z Konfederacją i PSL

Zdaniem Czarnka „po 100 dniach kompromitacji Koalicji Obywatelskiej sukces Prawa i Sprawiedliwości jest niebywały”. Dodał, że „Donald Tusk dostał czerwoną kartkę”. – Jako przewodniczący struktur PiS w województwie lubelskim, mimo iż sondaże pokazują nam więcej mandatów niż w 2018 r. i bezwzględną większość w sejmiku, to ja już wcześniej rozpocząłem rozmowy z kolegami z Konfederacji i kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego w woj. lubelskim – powiedział Czarnek.

Były minister edukacji i nauki „oświadczył, że bez względu czy PiS będzie miał większość 17, 18 czy 19 mandatów, to i tak te rozmowy koalicyjne będą się toczyć”. Prowadzący rozmowę zapytał, go czy rozważa taki scenariusz. – Wyobrażam sobie radnych PSL, którzy na pewno by tego chcieli. Z nimi rozmawiamy – zaznaczył Czarnek.

Wyniki wyborów 2024. Exit poll IPSOS do sejmiku województwa lubelskiego

Według wyników exit poll IPSOS drugie miejsce w sejmiku województwa lubelskiego, gdzie do zdobycia są 33 mandaty, przypadło Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowało 18,9 proc. wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe z Trzecią Drogą Szymona Hołowni zajęło trzecią pozycję z wynikiem 15,2 proc. Dla porównania Konfederacja była czwarta i zdobyła 9 proc.

