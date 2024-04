Marianna Schreiber komentuje wynik męża. „Niektórzy poświęcili coś więcej”

Łukasz Schreiber, były minister w rządzie PiS i kandydat Bydgoskiej Prawicy na prezydenta miasta, według wyników cząstkowych z 46 proc. komisji wyborczych nie dostał się do II tury wyborów w tym mieście. Poparło go 28,68 proc. wyborców. Jego kontrkandydat z Koalicji Obywatelskiej Rafał Bruski zdobył 53,52 proc. głosów.

O komentarz do tego wyniku portal o2.pl poprosił Mariannę Schreiber.

– Obecne wybory były dla mnie rzeczą drugoplanową z uwagi na sytuację rodzinną jaką mamy – powiedziała aktywistka portalowi o2.pl. – Wydaje mi się, że 29 procent to i tak jest dość dobry wynik. Trzeba sobie jednak powiedzieć wprost, że wielu kandydatów poświęciło mnóstwo czasu i pieniędzy na kampanię, a niektórzy poświęcili coś więcej. Czy było warto? Myślę, że każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie – dodała tajemniczo, nawiązując do rozstania z mężem.

Małżeństwo Schreiberów rozstało się na początku marca czasie kampanii do wyborów samorządowych. Polityk przyznał, że jest to dla niego trudna i przykra decyzja, a małżonkowie rozmawiają o separacji. Z wywiadu Marianny Schreiber dla Wirtualnej Polski wynikało, że o rozstaniu dowiedziała się z mediów. Później wielokrotnie nawiązywała do jej sytuacji rodzinnej w mediach społecznościowych.

Dwa dni przed wyborami żona byłego ministra zamieściła w sieci zdjęcia plakatów, które zawisły na terenie Bydgoszczy. Widać na nich ją samą w złotej koronie na głowie. Hasło na bilbordzie brzmiało natomiast: „wiecie, co macie zrobić”. W opisie fotografii Schreiber dodała: „dla każdego mężczyzny, jego partnerka powinna być zawsze pierwszą damą” – czytamy.

Były minister zapowiadał, że jego kampania wyborcza nie będzie „kampanią nienawiści”, a on sam „ma plan, doświadczenie, energię i dobrych ludzi wokół”.

