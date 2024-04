Donald Tusk szczerze ocenił wybory. Premiera martwią dwie rzeczy

Donald Tusk ponownie zabrał głos po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych. We wpisie w mediach społecznościowych premier podkreślił, z czego jego formacja polityczna może być dumna. Wspomniał przede wszystkim o „systematycznym odrabianiu strat”. „W 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj – dwa” – wyliczał.

Wybory 2024. Donald Tusk szczerze o problemach KO

Szef rządu zwrócił również uwagę na rekordowe zwycięstwa kandydatów Koalicji Obywatelskiej w dużych miastach oraz przewagę, którą obecna koalicja rządząca będzie zapewne miała w sejmikach.

Donald Tusk wspomniał także o tych aspektach głosowania, które stanowią problem dla koalicji. „Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka we wschodniej części kraju i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty” – napisał szef KO.

Wybory samorządowe 2024. Wieś murem za PiS



Z badania exit poll wynika, że w większości grup wiekowych wybory samorządowe wygrała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska wygrało w grupach 18-29 lat, 30-39 lat i 40-49 lat. Najwyższy wynik – 32,8 proc. badanych – uzyskało właśnie w ostatniej grupie. Do urn poszło jednak dużo mniej młodych wyborców niż w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Partia Donalda Tuska wygrała w większych miastach, jednak na wsi zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego oddało 43,2 proc. jej mieszkańców.

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP wynika, że PiS wygrało wybory do sejmików z wynikiem 33,7 proc. natomiast KO uzyskała 31,9 proc. poparcia. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie dominuje we wschodniej części kraju: wygrało wybory do sejmików wojewódzkich m.in. na Podlasiu i na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie.

