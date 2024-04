Światowe media komentują wybory w Polsce. „Z PiS należy się liczyć”

Zagraniczne media poświęciły sporo uwagi wyborom samorządowym 2024 w Polsce i starciu PiS-KO w lokalnych głosowaniach.

Powołując się na wynik exit poll, poświęcony europejskiej polityce POLITICO napisał, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) odbiło się od październikowej porażki w wyborach krajowych i w kolejnych wyborach zajęło pierwsze miejsce.

Wybory samorządowe 2024. „Niezatapialny PiS”, test dla rządu Tuska



„Wynik ten oznacza jednak, że liberalno-lewicowa koalicja premiera Donalda Tuska nadal będzie rządzić w większości z 16 regionów Polski; liczba ta będzie wyraźniejsza po opublikowaniu wszystkich głosów” – dodano.

Reuters odnotował, że „nacjonalistyczna partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zajęła pierwsze miejsce w wyborach samorządowych w Polsce, jak wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego w niedzielę”.

Dodano że jeśli wyniki te się potwierdzą, przekreśli to nadzieje Tuska na zajęcie pierwszego miejsca w wyborach niezależnie od jego partnerów w koalicji rządzącej. Agencja zacytowała także dyrektora ds. polityki w Fundacji Batorego. „Niezatapialny PiS... Co by nie było spora wizerunkowa porażka PO” – napisał Krzysztof Izdebski.

Na to samo zwróciła uwagę agencja AP. Choć zaznaczyła, że wyniki sondażowe są wstępne, to Prawo i Sprawiedliwość, konserwatywna partia rządząca Polską w latach 2015-2023, pozostaje siłą polityczną, z którą należy się liczyć w trzydziestoośmiomilionowym kraju.

Bloomberg napisał, że „koalicja Tuska wygrywa wybory samorządowe w Polsce, aby wzmocnić władzę”, biorąc pod uwagę łączne wyniki partii wchodzących w jej skład w parlamencie.

Zwrócił uwagę, że premier Donald Tusk „jest na dobrej drodze do wygrania wyborów samorządowych w Polsce, co można określić jako słodko-gorzkie zwycięstwo czteromiesięcznego rządu, starającego się naprawić napięte stosunki z Unią Europejską". Włoska ANSA pisała, że wybory samorządowe były testem poparcia dla prounijnego Tuska i jego rządu.

