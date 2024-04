Zaskakujące wyniki wyborów w Wielkopolsce. Zdecydowało losowanie

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki w wyborach samorządowych do Rad Gmin, Miast i Miejskich. W Radzie Miasta i Gminy Dolsk (powiat śremski, województwo wielkopolskie) do obsadzenia było piętnaście mandatów. Jeden z nich można było zdobyć w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym sołectwo Masłowo. Wyborcy wybierali tam głównie spośród dwóch kandydatów należących do komitetów wyborczych Tomasza Frąckowiaka i Witolda Opielewicza.

Wyniki wyborów w Radzie Miasta i Gminy Dolsk. Szymon Taciak wygrał mandat z Dawidem Ksoniem

Wyjątkowo zaciętą rywalizację stoczyli Szymon Taciak i Dawid Ksoń. Obaj otrzymali po 58 głosów. Zgodnie z kodeksem wyborczym w takiej sytuacji o tym, kto otrzyma mandat radnego, decyduje losowanie. O tym, jak wyglądała ta procedura, poinformował Onet. Członkowie komisji o potrzebie losowania poinformowali pełnomocników obu komitetów i ustalili jego termin.

– Byłam ja i pełnomocnik drugiej strony. Na dwóch kartkach zapisano imiona i nazwiska kontrkandydatów. Członkini komisji wrzuciła je do nieprzezroczystego pudełka, a całość została dobrze wymieszana. Wtedy członkini komisji wyciągnęła karteczkę „Szymon Taciak” i tak rozstrzygnięty został wybór – powiedziała pełnomocniczka zwycięskiego komitet Magdalena Opielewicz-Włodarczyk.

Wygrany mandat nie pomógł. Kraina Dwunastu Jezior rządzi, komitet Opielewicza w opozycji

Po wszystkim spisany został protokół, a komisja mogła opublikować wyniki. Ostatecznie kandydaci z komitetu wyborczego Kraina Dwunastu Jezior uzyskali dziewięć mandatów, co oznacza większość w radzie miasta i gminy. Z tego komitetu startował też Frąckowiak, który zostanie burmistrzem po tym, jak zdobył 67,66 głosów. Opielewicz zdobył 32,34 proc. głosów i wprowadził do rady miasta i gminy sześć osób.

