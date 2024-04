Wybory nie rozwiązały wszystkiego. Te miasta wojewódzkie czeka druga tura

Niemal pewnym było chociażby, że do drugiej tury wyborów dojdzie w Krakowie, w którym po 22 latach z magistratem żegna się Jacek Majchrowski. Pojawiły się także zaskoczenia – chociażby we Wrocławiu i w Poznaniu. Oto pełna lista miast wojewódzkich, w których dojdzie do drugiej tury:

Gorzów Wielkopolski – kto zmierzy się w drugiej turze?

W Gorzowie Wielkopolskim nie wystarczyła pierwsza tura, choć było do tego bardzo blisko. Urzędujący od 2014 roku prezydent miasta Jacek Wójcicki, który startował z własnego komitetu, zdobył 49,24 proc. głosów.

W drugiej turze Wójcicki zmierzy się ze startującym z list Koalicji Obywatelskiej Piotrem Wilczewskim. Gorzowski radny zdobył 22,18 proc. głosów.

Zielona Góra – kto zmierzy się w drugiej turze?

Analogicznie do drugiego z miast wojewódzkich lubuskiego, tak i w Zielonej Górze potrzebna jest druga tura wyborów. Zmierzą się w niej Marcin Pabierowski z Koalicji Obywatelskiej, który w pierwszej turze zdobył 42,74 proc. głosów, i startujący z własnego komitetu Janusz Kubicki, który pochwalić się może 35,95 proc. głosów.

Toruń – kto zmierzy się w drugiej turze?

W przeciwieństwie do Bydgoszczy – drugiego miasta z miast wojewódzkich kujawsko-pomorskiego – w Toruniu potrzebna jest „dogrywka”. Najwyższy wynik w pierwszej turze zdobył dotychczasowy wiceprezydent miasta Paweł Gulewski. Startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej polityk zdobył 38,28 proc. głosów.

Zmierzy się on z Michałem Zaleskim, który do wyborów wystartował z własnego komitetu. Awans do drugiej tury dało mu 26,41 proc. głosów mieszkańców.

Kraków – kto zmierzy się w drugiej turze?

W przypadku Krakowa druga tura wyborów samorządowych była niemal pewna. Po 22 lat z urzędem żegna się prezydent Jacek Majchrowski, a dawna stolica czeka na nowego włodarza.

Kandydatem, który do drugiej tury wchodzi ze zwycięskiego miejsca, jest poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Polityk zdobył 37,21 proc. głosów.

Jego rywalem będzie Łukasz Gibała. Przedsiębiorca również przed laty związany był z ugrupowaniem Donalda Tuska. Z jego ramienia dwukrotnie uzyskiwał mandat poselski, jednak podczas drugiej kadencji zdecydował się na zmianę barw i dołączenie do Ruchu Palikota. W pierwszej turze wyborów zdobył 26,79 proc. głosów.

Rzeszów – kto zmierzy się w drugiej turze?

Pierwsza tura nie przyniosła rozwiązania także w Rzeszowie. Choć najwyższy wynik w stolicy podkarpacia – 37,91 proc. głosów – zdobył dotychczas urzędujący prezydent Konrad Fijołek, to swój fotel będzie musiał obronić on w drugiej turze.

Fijołek zmierzy się w niej z Waldemarem Szumnym. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył w pierwszej turze 24,23 proc. głosów.

Poznań – kto zmierzy się w drugiej turze?

Niespodziewaną drugą turę wyborów przyniósł Poznań. Obecnie rządzący prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej uzyskał 43,74 proc. głosów. W drugiej turze zmierzy się on z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Czerwińskim, który uzyskał 20,3 proc. głosów.

Wrocław – kto zmierzy się w drugiej turze?

Tak samo niespodziewany wynik przyniosła pierwsza tura wyborów samorządowych we Wrocławiu. Jeszcze przed kilkoma tygodniami urzędujący prezydent Jacek Sutryk był niemal pewien wygranej, teraz musi obronić fotel.

Sutryk w pierwszej turze zdobył 34,33 proc. głosów. W drugiej zmierzy się z posłanką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar, która uzyskała 29,8 proc. głosów.

Kielce – kto zmierzy się w drugiej turze?

W Kielcach do drugiej tury wyborów samorządowych awansowało dwóch prezydenckich debiutantów. Najwyższy wynik w pierwszej turze – 33,63 proc. głosów – uzyskała Agata Wojda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. W „dogrywce” zmierzy się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Stępniewskim, który uzyskał 25,05 proc. głosów.

Kiedy druga tura wyborów samorządowych?

W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów na prezydenta lub burmistrza miasta w pierwszej turze, zorganizowana musi zostać druga tura. Odbędzie się ona za dwa tygodnie – w niedzielę, 21 kwietnia.

Czytaj też:

Kolejne miasto zmieni władze. Zakopane dołącza do Krakowa i GdyniCzytaj też:

To on zdradził Koalicję Obywatelską w sejmiku. Teraz wraca z szokującym wynikiem