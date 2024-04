Kuriozalne słowa Izabeli Bodnar. 37 sekund może zadecydować o wyniku wyborów

Piątek 19 kwietnia to ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. We Wrocławiu o fotel prezydenta miasta ubiegają się urzędujący prezydent Jacek Sutryk oraz kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar. Na finiszu kampanii samorządowej do stolicy Dolnego Śląska przyjechali Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Poparcie kandydatce udzielił także Rafał Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia.

Wybory samorządowe we Wrocławiu. Hołownia chwali Bodnar

Szef Polski 2050 nie mógł się nachwalić Izabeli Bodnar. – na jest zmianą, która prowadzi nas ku dobremu w bezpieczny, mądry sposób. Zmiana to istota demokracji, by zmieniać tych, którzy się nie sprawdzili. Izabela Bodnar jest przedmiotem kampanii hejtu, agresji i oskarżeń tych, którzy się tej zmiany boją – stwierdził dodając, że to o taką wolność walczyło pokolenie działaczy Solidarności.

Gorzkich słów pod adresem swojego rywala nie ukrywała sama kandydatka. – To rządy Zdrojewskiego, Huskowskiego i Dutkiewicza spowodowały, że Wrocław wyszedł poza swoją epokę. Broniliście Wrocław podczas powodzi, kreśliliście plany Wrocławia. Wrocław stał się marką, znaną w Europie i na świecie. Chcę kontynuować tę wielką kartę wrocławskiej historii – mówiła kandydatka.

W opinii polityczki „spór we Wrocławiu toczy się o to, czy postawimy na Wrocław otwarty, dialogu i szacunku, czy na kontynuację rządów mroku niejasnych interesów”. – Jacek Sutryk zamiast promować rozwój, promował własną osobę. Zamiast walczyć z patologiami, stał się ich źródłem. We Wrocławiu wygasła debata publiczna, rola rady miejskiej, wygasły standardy – komentowała.

Wrocław. Klip Izabeli Bodnar hitem sieci

Uwagę przykuł fragment wystąpienia Izabeli Bodnar poświęcony budowie linii tramwajowej na Jagodno. Kandydatka mówi dość chaotycznie a jej słowa są przeplatane wybuchami śmiechu. – A z drugiej strony ja od razu myślę, jak rozmawiam na przykład z mieszkańcami Jagodna. Wiadomo, że oni chcą ten swój słynny tramwaj. Ale ja już myślę, że ten tramwaj to im kupię za KPO – mówiła podniesionym głosem kandydatka Trzeciej Drogi. – A te tory to zrobię z funduszu spójności. A już minister infrastruktury uzgodnił ze mną, obiecał że we wrześniu będzie rozporządzenie, które pozwoli crossować tory kolejowe z tramwajem – dodawała.

Fragment wystąpienia polityczki Trzeciej Drogi szybko stał się viralem w sieci. „Wygląda, jakby jakaś standuperka dawała show”, „Mieszkańcom Wrocławia współczujemy niedzielnej alternatywy”, „te 37 sekund zadecyduje o wyniku wyborów” – pisali internauci.

