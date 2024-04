Bez niespodzianki w Poznaniu. Są oficjalne wyniki drugiej tury głosowania

Wybory samorządowe w Poznaniu nie rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Chociaż Jacek Jaśkowiak, kandydat KO, wygrał ze swoimi rywalami, potrzebna była dogrywka. Rządzący miastem od 2014 roku Jaśkowiak zdobył w pierwszej turze 43,74 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się kandydat PiS Zbigniew Czerwiński z wynikiem 20,30 proc., a na trzecim Przemysław Plewiński z Trzeciej Drogi, który zdobył 19,1 proc. głosów. W drugiej turze Jaśkowiak mierzył się więc z Czerwińskim.

Wybory 2024. Poznań – wyniki, kto wygrał

PKW podliczyła 100 proc. głosów oddanych w Poznaniu. Zdecydowanie wygrał Jacek Jaśkowiak, na którego oddano 70,67 proc. głosów (109 533 głosów). Jego rywal – Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości – uzyskał 29,33 proc. głosów (45 465). Tym samym Jacek Jaśkowiak będzie rządził miastem przez kolejną kadencję.

Kim jest Jacek Jaśkowiak?

Jacek Jaśkowiak po raz pierwszy ubiegał się o urząd prezydenta Poznania w 2010 roku. Wtedy jednak, startując z KWW Porozumienie My.Poznaniacy, zdobył zaledwie 7,16 proc. głosów. Trzy lata później wstąpił do Platformy Obywatelskiej i w 2014 roku startował jako kandydat tej partii. W pierwszej turze wyborów zdobył 21,46 proc. głosów, dzięki czemu wszedł do drugiej tury, w której mierzył się z Ryszardem Grobelnym, wówczas rządzącym miastem od 1998 roku. Jaśkowiak zdobył ponad 59 proc. głosów i objął urząd. Kolejne wybory, w 2018 roku, jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, wygrał już w pierwszej turze.

Karierę zawodową Jaśkowiak rozpoczynał w firmie Kulczyk Tradex, później był między innymi menadżerem Jacka Kaczmarskiego.

Kandydat PiS Zbigniew Czerwiński również jest samorządowcem. Od 1998 roku zasiadał w sejmiku wielkopolskim, którego w latach 2005-2006 był przewodniczącym. Od 1989 do 2002 był członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, następnie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Jako kandydat PiS dwukrotnie – w 2006 i 2010 roku – zdobywał mandat w sejmiku. W międzyczasie bezskutecznie ubiegał się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Choć w 2014 nie uzyskał reelekcji do sejmiku, to mandat objął zastępując Zbigniewa Hoffmana. W 2018 roku ponownie zdobył mandat. Czerwiński czterokrotnie startował także z list PiS do Sejmu. Nie udało mu się zdobyć mandatu posła w 2011, 2015, 2019 i 2023 roku.

Wyniki wyborów samorządowych w Poznaniu

W poznańskiej radzie miasta zdecydowane zwycięstwo odniosła Koalicja Obywatelska, której kandydaci zdobyli 22 mandaty. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do rady weszło sześciu kandydatów, a Lewica i Trzecia Droga mają po trzech reprezentantów.

Również w sejmiku wielkopolskim triumfowała KO, która zdobyła 32,01 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,9 proc. głosów, dalej znalazła się Trzecia Droga (17,49 proc.), Lewica (7,64 proc.) oraz Konfederacja (6,61 proc.). Mimo że KO uzyskała najwyższy wynik, wprowadzi tylu radnych, ilu PiS. Obie partie zdobyły po 15 mandatów w sejmiku. Trzecia Droga zdobyła 7 mandatów, a Lewica wprowadziła dwóch radnych.

Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. PKW informuje o incydentach. „76 przestępstw i wykroczeń”Czytaj też:

Niewiarygodna sytuacja w Poznaniu. Na liście poparcia Konfederacji znalazł się podpis zmarłego