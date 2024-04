Sutryk czy Bodnar? Znamy wyniki sondażu exit poll we Wrocławiu

Dwa tygodnie temu najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów na prezydenta Wrocławia uzyskał dotychczasowy prezydent Jacek Sutryk, popierany przez Platformę Obywatelską. Jednak nie uzyskał wystarczającego poparcia, żeby wygrać wybory już 7 kwietnia. Dlatego w stolicy Dolnego Śląska w niedzielę 21 kwietnia odbyła się II tura wyborów samorządowych, w której Sutryk zmierzył się z posłanką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar.

Wybory prezydenckie we Wrocławiu rozstrzygnięte. Są wyniki exit poll

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP Info, w drugiej turze wrocławskich wyborów na dotychczasowego prezydenta Jacka Sutryka zagłosowało 67,8 proc. wyborców, natomiast na posłankę Trzeciej Drogi Izabelę Bodnar głos oddało 32,2 proc. mieszkańców Wrocławia.

Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, to wybory wygrał Jacek Sutryk i to on będzie dalej pełnić funkcję prezydenta Wrocławia przez kolejne pięć lat. Ostateczne wyniki wyborów powinniśmy poznać już w poniedziałek 22 kwietnia.

Wybory samorządowe na prezydenta Wrocławia

O fotel prezydenta Wrocławia w wyborach samorządowych 2024 walczyło łącznie sześciu kandydatów. Poza Sutrykiem i Bodnar, którzy w I turze otrzymali odpowiednio 34,33 proc. głosów oraz 29,8 proc. głosów startowali Łukasz Kasztelowicz z Prawa i Sprawiedliwości (19,17 proc. głosów w I turze), Jerzy Michalik ze stowarzyszenia „Bezpartyjni Samorządowcy” (7,98 proc. głosów), Robert Grzechnik z Konfederacji PJJ Bezpartyjnych (5,37 proc. głosów) i Grzegorz Prigan z komitetu Wrocławianie dla Wrocławian (3,35 proc. głosów).

Kim jest Jacek Sutryk?

Jacek Sutryk urodził się 17 września 1978 roku we Wrocławiu. Z wykształcenia jest socjologiem, a przed rozpoczęciem działalności politycznej był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Od 2007 roku Sutryk pełnił rolę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W latach 2011-2018 był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wybory na prezydenta Wrocławia w 2018 roku wygrał jako kandydat Koalicji Obywatelskiej już w pierwszej turze, uzyskując 50,2 proc. głosów.

Kim jest Izabela Bodnar?

Izabela Bodnar urodziła się 13 lutego 1975 w Lublińcu. Jest ekonomistką, która pracowała na stanowiskach menadżerskich w duży polskich i zagranicznych firmach, przede wszystkim w sektorze finansowym. W 2022 utworzyła Fundację Wroc ma Moc, w której objęła funkcję prezesa zarządu.

Bodnar jest członkiem partii Polska 2050 Szymona Hołowni. W 2023 roku uzyskała mandat poselski, kandydując z trzeciego miejsca na liście koalicji Trzecia Droga z okręgu wrocławskiego.

