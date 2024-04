Niebezpieczny incydent w czasie wyborów. Wiózł kontrkandydata na masce

W jednej z gmin na Podlasiu doszło do niebezpiecznego incydentu. Ubiegający się o reelekcję wójt miał dowodzić mieszkańców na głosowanie. Kontrkandydat, który chciał go powstrzymać trafił do szpitala

W trakcie II tury wyborów samorządowych doszło do niebezpiecznego incydentu. Wójt jednej z podlaskich gmin, który ubiega się o reelekcję, razem ze swoim zastępcą mieli dowozić wyborców prywatnymi samochodami do lokali wyborczych. Jego konkurent postanowił podjąć interwencję i usiłował zatrzymać ten pojazd, lecz kierujący nie zdecydował się na taki krok. – Kilkadziesiąt metrów jechał na masce tego samochodu. Zdarzenie było potencjalnie o poważnych skutkach. Pan, który odbył podróż na masce trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy, natomiast kierującemu samochodem policja zatrzymała prawo jazdy i podjęła czynności z art. 498 Kodeksu Wyborczego oraz art. 86 Kodeksu wykroczeń – przekazał na konferencji prasowej PKW zastępca przewodniczącego PKW Wojciech Sych. Wybory samorządowe 2024. Jeden z kandydatów na Podlasiu trafił do szpitala – Dostaliśmy zgłoszenie, że dwie osoby podwożą innych na głosowanie. Z informacji wynikało, że jedną z tych osób była osoba kandydująca na urząd, a jeden z tych samochodów potrącił człowieka, który po wypadku został przewieziony do szpitala – powiedział Radiu Białystok rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Jak podaje rozgłośnia, funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło podczas drugiej tury wyborów w gminie Trzcianne. Podczas popołudniowej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej przekazano, że od godz. 10:00 nie odnotowano żadnych przestępstw. Stwierdzono 25 wykroczeń, z czego 22 z art. 498 Kodeksu wyborczego – naruszenia ciszy wyborczej. Łącznie od początku działań policji odnotowano 106 wykroczeń i przestępstw. Czytaj też:

Ci kandydaci w wyborach oddali już głos. II tura na zdjęciachCzytaj też:

Donald Tusk: Taka lekcja z dzisiejszych wyborów