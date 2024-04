Trójmiasto w rękach kobiet. Znamy oficjalne wyniki z Gdyni!

Wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych w Gdyni były prawdziwą sensacją. Wyborcy dali czerwoną kartkę Wojciechowi Szczurkowi, który zarządzał miastem nieprzerwanie od 1998 roku. We wszystkich wyborach były już prezydent wygrywał w pierwszej turze.

Wybory samorządowe 2024. Gdynia. Wyniki, kto wygrał?

W drugiej turze wyborów samorządowych w Gdyni rywalizowali Aleksandra Kosiorek startująca z komitetu Gdyński Dialog oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Przewaga kandydatki była ogromna. Po podliczeniu 100 proc. głosów PKW ogłosiła, że to Aleksandra Kosiorek będzie rządzić miastem przez kolejną kadencję. Na polityczkę zagłosowało 47 428 osób, co przekłada się na 62,49 proc. Polityk KO przekonał do siebie 28 634 wyborców, a więc 37,51 proc.

– Jest to duża przewaga. Teraz wiemy, że Gdynia naprawdę zasługuje na więcej i przeprowadziliśmy razem z Gdyńskim Dialogiem w Gdyni prawdziwą turkusową rewolucję – mówiła Aleksandra Kosiorek po ogłoszeniu wyniku wyborów.

Polityczka zwróciła się również do swojego rywala. – Chciałabym również podziękować mojemu kontrkandydatowi, Tadeuszowi Szemiotowi, za konstruktywne dyskusje i wspólną pracę podczas kampanii wyborczej. Uważam, że wzajemny szacunek, umiejętność słuchania i gotowość do kompromisu są niezbędne w budowaniu dialogu i współpracy. W Gdyni musi być miejsce na otwartą wymianę poglądów i wspólne działanie na rzecz dobra miasta – stwierdziła.

Na razie nie wiadomo, kto otrzyma propozycję stanowiska wiceprezydenta miasta. Nowa prezydent podkreśliła, że „podtrzymuje to, o czym mówiła w kampanii wyborczej, czyli że zaproponuje stanowisko osobie merytorycznej wskazanej przez klub Koalicji Obywatelskiej”.

Trójmiasto w rękach kobiet

Wyniki z Gdyni oznaczają, że całe Trójmiasto będzie w rękach kobiet. W Gdańsku kolejną kadencję będzie rządzić Aleksandra Dulkiewicz, która wygrała już w pierwszej turze. Dogrywka nie była potrzebna także w Sopocie, gdzie Jacka Karnowskiego zastąpi Magdalena Czarzyńska-Jachim.

