Oficjalne wyniki PKW w Krakowie. Minimalna różnica

Znane są już oficjalne wyniki PKW w Krakowie. W drugiej turze wyborów samorządowych zmierzyli się Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała. Różnica między kandydatami była minimalna. Ostatecznie stosunkiem głosów 51,04 proc. do 48,96 proc. zwyciężył kandydat Platformy Obywatelskiej. Frekwencja w Krakowie wyniosła 45,5 proc. Oddano 264 257 ważnych kart do głosowania. Uprawionych było 580 771 osób.

Dla przypomnienia w pierwszej turze Miszalski zdobył 37,21 proc. a Gibała 26,79 proc. „Kraków, dziękuję Wam! Jestem szczęśliwy, ale z pokorą czekamy na oficjalne wyniki. Kraków przyszłości jest na wyciągnięcie ręki!” – napisał polityk PO tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników głosowania. Wówczas jeszcze nie było wiadomo, na czyją korzyść ostatecznie rozstrzygną się wybory.

„To już naprawdę ostatnie minuty, by wziąć udział w najważniejszych wyborach w Krakowie od lat! Twój głos będzie decydujący. Idźże zagłosuj” – podkreślił jeszcze podczas głosowania. „Kraków, dziękuję!” – zaznaczył z kolei Miszalski komentując już ostateczne wyniki. Dołączył także hasztag: „#PrezydentMiszalski”.

„Drodzy! Minimalna różnica sondażowa! Wierzymy, że będzie dobrze! Czekamy do rana na wyniki! Serdecznie Wam dziękuję za każdy głos! Więcej jutro, kiedy emocje opadną!” – komentował natomiast wyniki exit poll Gibała. „Jak na razie frekwencja w Krakowie dosyć niska. A więc jeśli ktoś jeszcze nie głosował, to gorąco do tego zachęcam. Takie historyczne wybory zdarzają się raz na 20 lat. Tak więc głosujemy” – pisał wcześniej.

