Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów. To oni zostali prezydentami miast

Wczoraj odbyła się druga tura wyborów samorządowych w Polsce. Została zorganizowana w tych miejscach, gdzie nie doszło do rozstrzygnięcia dwa tygodnie wcześniej – startujący kandydaci nie otrzymali ponad 50 proc. głosów. W niedzielę 21 kwietnia Polacy wybrali wójtów, burmistrzów i prezydentów w 748 gminach i miastach. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów na prezydenta w 10 miastach.

Wyniki wyborów w 10 miastach. Oficjalne dane PKW

Bielsko-Biała:

Jarosław Klimaszewski – 63,93 proc.

Konrad Łoś – 36,07 proc.

Częstochowa:

Krzysztof Matyjaszczyk – 57,76 proc.

Monika Pohorecka – 42,24 proc.

Elbląg:

Michał Missan – 57,92 proc.

Andrzej Śliwka — 42,08 proc.

Gdynia:

Aleksandra Kosiorek – 62,49 proc.

Tadeusz Szemiot – 37,51 proc.

Kielce:

Agata Wojda – 56,54 proc.

Marcin Stępniewski – 43,46 proc.

Olsztyn:

Robert Szewczyk – 53,45 proc.

Czesław Małkowski – 46,55 proc.

Poznań:

Jacek Jaśkowiak – 70,67 proc.

Zbigniew Czerwiński – 29,33 proc.

Toruń:

Paweł Gulewski – 65 proc.

Michał Zaleski – 35 proc.

Rzeszów:

Konrad Fijołek – 54,9 proc.

Waldemar Szumny – 45,1 proc.

Zielona Góra:

Marcin Pabierowski – 57,46 proc.

Janusz Kubicki – 42,54 proc.

Wybory samorządowe 2024. Konferencja PKW

W poniedziałek 22 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podsumował przeprowadzenie wyborów samorządowych.

– Najdłuższa kadencja organów samorządów terytorialnego od 1990 roku dobiegła końca. Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy 21 kwietnia udali się do lokali wyborczych. Dziękuję także wszystkim kandydatom i komitetom wyborczym, którzy zdecydowali się startować w wyborach. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani, a pozostałym przypominam, że demokratyczne wybory odbywają się co pięć lat i w kolejnych wyborach wyborcy mogą zdecydować inaczej – powiedział Sylwester Marciniak. Przewodniczący PKW zaprosił także wszystkich uprawnionych, żeby zagłosowali w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.