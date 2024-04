Włocławek czekają kolejne wybory. Tym razem do Senatu

W niedzielę 21 kwietnia odbyła się druga tura wyborów samorządowych w Polsce. Została zorganizowana w tych miejscach, gdzie nie doszło do rozstrzygnięcia dwa tygodnie wcześniej – żaden ze startujących kandydatów nie otrzymał wówczas ponad 50 proc. ważnych głosów. W drugiej turze Polacy wybrali wójtów, burmistrzów i prezydentów w 748 gminach i miastach.

Wybory na prezydenta Włocławka. Oficjalne wyniki PKW

Jak wynika z danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą, we Włocławku wygrał Krzysztof Kukucki (Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica) z wynikiem 56,28 proc., na które złożyło się 14 460 głosów. Jego rywalem był ubiegający się o reelekcję prezydent Marek Wojtkowski (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska), który otrzymał 43,72 proc. głosów (wskazało go 11 232 wyborców).

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Włocławka powierzają mi tę ciężką, ale dającą dużo satysfakcji pracę – skomentował Krzysztof Kukucki w rozmowie z Polskim Radiem PiK. – Moją ambicją jest to, żebyśmy ponad podziałami zbudowali koalicję lepszego Włocławka, albo – jak kiedyś powiedział śp. prezydent Władysław Skrzypek – partię Włocławek – podsumował. Krzysztof Kukucki podziękował także wszystkim, którzy byli przy nim, niosąc wsparcie zarówno w dobrych, jak i trudniejszych chwilach.

Wybory uzupełniające do Senatu. Kto za Krzysztofa Kukuckiego?

Zwycięstwo Krzysztofa Kukuckiego w wyborach na prezydenta Włocławka oznacza, że dojdzie do zmian personalnych w polskim parlamencie. Stanie się tak, ponieważ Kukucki wywalczył mandat senatora w październiku 2023 roku. Z tego względu mieszkańcy Włocławka ponownie udadzą się do urn, aby zagłosować w wyborach uzupełniających do wyższej izby polskiego parlamentu.

Czytaj też:

Wrocław zdecydował. Tyle głosów straciła BodnarCzytaj też:

Sukces żony Borysa Budki. Została pierwszą prezydentką w historii miasta