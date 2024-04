Seria wpisów Tuska, jeden dotyczy osobistej kwestii. „Właśnie stuknęło mi 67”

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych w Polsce wyniosła 44,06 proc. W wyniku głosowania, które zostało przeprowadzone w niedzielę 21 kwietnia, wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

– Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy 21 kwietnia udali się do lokali wyborczych. Dziękuję także wszystkim kandydatom i komitetom wyborczym, którzy zdecydowali się startować w wyborach. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani, a pozostałym przypominam, że demokratyczne wybory odbywają się co pięć lat i w kolejnych wyborach wyborcy mogą zdecydować inaczej – powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW.

Wyniki wyborów samorządowych. Donald Tusk komentuje

Do wyników wyborów samorządowych odniósł się m.in. Donald Tusk. „Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra, Radom, Elbląg – chyba wygraliśmy drugą turę. Nie zatrzymamy się!” – napisał premier tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, a w następnych postach wymieniał kolejne miasta.

Szef polskiego rządu odniósł się także do danych dotyczących frekwencji i w tym kontekście nawiązał do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już za kilka tygodni. „Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję – o tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów” – napisał szef polskiego rządu.

Chwilę po północy Donald Tusk zamieścił także wpis, który nie dotyczył kwestii politycznych a osobistych. 22 kwietnia premier obchodzi urodziny. „Właśnie stuknęło mi 67. Za dużo, by się cieszyć, o wiele za mało, by spasować. Gramy dalej!” – napisał.

