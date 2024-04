Tak PKW odpowiada na plan Suskiego. Będzie protest wyborczy?

W drugiej turze wyborów samorządowych w Nowym Mieście nad Pilicą (Mazowieckie) Mariusz Dziuba (PiS) walczył o fotel burmistrza z Barbarą Gąsiorowską (komitet „Razem dla dobra gminy” ). Wynik wyborów był niemałym zaskoczeniem dla kontrkandydatów, ponieważ przewaga zwycięzcy wyniosła sześć głosów.

Kandydata PiS poparło 1880 mieszkańców, natomiast reprezentantka komitetu „Razem dla dobra” gminy zdobyła 1886 głosów. Na taki bieg wydarzeń zareagował Marek Suski, który ogłosił w rozmowie z Onetem, że złoży w tej sprawie protest wyborczy, jeżeli członkowie PKW nie zdecydują się ponownie przeliczyć głosy.

Wybory samorządowe. Marek Suski zapowiedział protest wyborczy

Przyznał, że w PiS nie ma zaufania do członków obwodowych komisji wyborczych. Przypomniał, że w przeszłości zdarzało się, że „cześć głosów oddanych na PiS zaliczali jako głosy nieważne”. – Teraz trzeba sprawdzić, czy ponownie nie było w którejś komisji takiej sytuacji – tłumaczył.

A co na to PKW? Sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zapewnił, że członkowie komisji nie mają zamiaru z urzędu ponownie przeliczać głosów w Nowym Mieście nad Pilicą. – Brakuje podstaw prawnych, by PKW miałaby się tym zajmować z urzędu. Nie mamy żadnych sygnałów, żeby nastąpiły tam jakieś nieprawidłowości — podkreśla Marciniak w rozmowie z Onetem.

Lider PiS na południowym Mazowszu skomentował też całościowe wyniki wyborów samorządowych w Polsce. — Patrząc w skali ogólnopolskiej, to jeszcze raz powtórzę: nie możemy niestety w PiS mówić o wielkiej wygranej, ale o wielkiej porażce też absolutnie nie ma mowy – przyznał w rozmowie z portalem.

Jeśli Suski zdecyduje się na złożenie protestu wyborczego, musi wystosować pismo do sądu okręgowego i ma na to 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

