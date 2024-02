Hołownia pojawił się w Krakowie. Jego poseł powalczy tam o prezydenturę

Do pierwszej tury wyborów samorządowych został nieco ponad miesiąc. Niezależnie od głosów wyborców pewne jest jedno – Kraków będzie miał nowego prezydenta. Rządzący od 22 lat Jacek Majchrowski nie będzie ubiegać się o reelekcję.

Poparcie Majchrowskiego jeszcze w listopadzie otrzymał aktualny wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. To jednak nie on przoduje w sondażach. Na pierwszym miejscu przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego badania SW Research dla Wyborczej uplasował się krakowski radny Łukasz Gibała.

Trzecia Droga wystawiła kandydata na prezydenta Krakowa

W badaniu zabrakło wówczas jednego z kandydatów, którzy mogą „namieszać”. Choć już wtedy wiadomo było, że do walki o prezydencki fotel swojego przedstawiciela wystawi Trzecia Droga, jego nazwisko oficjalnie nie padało.

Teraz wiadomo, że kandydatem współrządzącego w Polsce ugrupowanie będzie Rafał Komarewicz. Przez niemal dwa lata był przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Aktualnie zasiada w sejmowych ławach.

Poseł powalczy o prezydenturę

We wtorek Komarewicz oficjalnie przedstawił się mieszkańcom. – Po 22 latach kończy się okres rządów prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prawie każdy zadaje sobie pytanie: co dalej? Czy Kraków potrzebuje zmiany? Jeśli tak, to czy ma to być zmiana rewolucyjna czy ewolucyjna – mówił na konwencji.

– W Krakowie jest masa nierozwiązanych spraw i problemów, które utrudniają życie mieszkańcom. Mam tutaj na myśli choćby problemy komunikacyjne. Tak nie może funkcjonować metropolia w XXI wieku. Dlatego Kraków potrzebuje zmiany – tłumaczył.

Nawet miejsce spotkania Komarewicza z wyborcami nie było przypadkowe. – Spotykamy się w Nowej Hucie, dlatego że ona jest symbolem zmiany. To tutaj zrodziła się krakowska Solidarność. Choć na tę zmianę w Krakowie musimy jeszcze chwilę poczekać – usłyszeli zgromadzeni.

Szymon Hołownia poparł Rafała Komarewicza

Na konwencji swojego kandydata Szymon Hołownia pojawił się osobiście. Przyjechał niemal wprost ze spotkania z rolnikami w Sejmie. – Przyjechałem do was, żeby powiedzieć wam, że Rafał Komarewicz, którego znacie nie tyle z gadania, a działania, jest człowiekiem który zasługuje na to, żeby zdobyć wasze zaufanie – powiedział marszałek Sejmu.

– Mam nadzieję, że Rafał zyska wasze zaufanie i że za pięć tygodni, bo do wyborów zostało zaledwie tylko tyle czasu, dojdzie do zmiany. To będzie ultrasprint o rozmiarach ultramaratonu, który mam nadzieje doprowadzi do tego, że Kraków doświadczy w tym roku bezpiecznej zmiany. Ta zmiana jest konieczna, ale musi być bezpieczna – powiedział Hołownia.

