Wybory samorządowe 2024. Kim jest mąż zaufania?

Mąż zaufania to osoba, która obserwuje pracę komisji wyborczej. Pełni ona dość szczególną rolę i ma szerokie kompetencje, mimo że nie może zakłócać pracy komisji wyborczej ani dotykać kart do głosowania. Kto może zostać mężem zaufania i jakie przywileje przysługują z tego tytułu?

Wybory samorządowe. Kim jest mąż zaufania?

Mąż zaufania to osoba, która czuwa nad przebiegiem pracy komisji wyborczej. Wyznacza go komitet wyborczy i nadaje mu specjalne przywileje nadzorowania zarówno przygotowania do głosowania, jak i jego przebiegu czy zakończenia. Mąż zaufania może korzystać ze specjalnych przywilejów, może również zgłaszać uwagi przewodniczącemu komisji.

Wybory samorządowe. Jaką rolę odgrywa mąż zaufania?

Do zadań męża zaufania należy:

obecność podczas wszystkich czynności komisji wyborczej

obecność podczas sporządzania protokołów głosowania

obecność w lokalu wyborczym w czasie przygotowania głosowania, w trakcie głosowania i podczas ustalania wyników głosowania

monitorowanie liczenia głosów przez komisję

zgłaszanie uwag przewodniczącemu komisji

obecność przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania

obecność przy wprowadzaniu danych do sieci elektronicznego przesyłania danych z protokołów głosowania do okręgowej komisji wyborczej

obecność przy przekazywaniu protokołów głosowania

Wybory samorządowe. Czego nie mogą robić mężowie zaufania?

Mężowie zaufania nie mogą:

wykonywać czynności członka komisji

objaśniać wyborcom karty do głosowania

pomagać wyborcom w głosowaniu

przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, jak i w jego trakcie

Wybory samorządowe. Kto może zostać mężem zaufania?

Mężów zaufania zgłaszają wyłącznie pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Zgłoszeń dokonuje się online na stronie bazamezowzaufania.gov.pl. Osoby chętne nie mogą zgłosić się samodzielnie.

Wybory samorządowe. Przywileje i dieta męża zaufania

Mężowi zaufania przysługuje dieta, która wynosi 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Za czuwanie nad przebiegiem głosowania mąż zaufania może uzyskać 240 złotych, pod warunkiem, że obserwował przebieg głosowania przez przynajmniej 5 godzin.

