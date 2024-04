Wybory samorządowe 2024. Kto może dopisać się do rejestru wyborców?

Wybory samorządowe to wybory szczególne, które mają charakter lokalny, dlatego nie można oddać głosu w innym miejscu niż miejsce stałego zamieszkania. To oznacza, że jeśli wyjeżdżamy gdzieś na weekend, na szkolenie czy w delegację, nie możemy zagłosować w obcym mieście. Aby oddać głos, trzeba być wpisanym do Centralnego Rejestru Wyborców.

Jak zagłosować w wyborach samorządowych?

Aby oddać głos w wyborach samorządowych, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać czynne prawa wyborcze, a także na stałe mieszkać w danym miejscu. Co ciekawe, aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, nie trzeba być zameldowanym w danym miejscu, wystarczy mieszkać w nim od dłuższego czasu i być wpisanym do Centralnego Rejestru Wyborców. Jak to zrobić?

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Aby dopisać się do rejestru wyborców, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Należy podać w nim swoje dane, a także złożyć oświadczenie o swoim adresie zamieszkania. Zmiana stałego obwodu głosowania jest formalnością, zazwyczaj intytucje nie robią wyborcom kłopotów i umożliwiają im głosowanie w miejscu, w którym mieszkają.

Trzeba jednak pamiętać, że choć nie ma wyznaczonego ostatecznego terminu, w którym można złożyć dokument o dopisanie do rejestru wyborców, to urząd ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. To oznacza, że osoby, które złożą dokumenty dzisiaj, mogą nie otrzymać odpowiedzi na czas.

Dopisanie do CRW krok po kroku

Do Centralnego Rejestru Wyborców możemy dopisać się również przez stronę gov.pl. Należy wejść w zakładkę „Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW”, a następnie kliknąć „Złóż wniosek”. W dokumencie trzeba podać swój adres zamieszkania i podpisać oświadczenie, że pod tym adresem zamieszkujemy na stałe. Wniosek można przesłać elektronicznie. Na skrzynkę ePUAP otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku.

Czy można zagłosować, jeśli urząd nie dopisze nas do rejestru wyborców?

Jeśli złożymy wniosek późno i nie otrzymamy zgody na dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców, nie będziemy mogli zagłosować w wyborach samorządowych.

