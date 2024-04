Wyborcza dogrywka w Rzeszowie. Kto zostanie prezydentem miasta?

Pierwsza tura wyborów w Rzeszowie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Urzędujący prezydent Konrad Fijołek otrzymał w niej 28 649 głosów, co dało mu poparcie równe 37,91 proc. W wyborach tych cieszył się poparciem Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Natomiast jego kontrkandydat, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Waldemar Szumny – 18 314 głodów (24,23 proc.). Frekwencja wyniosła 51,13 proc.

Z sondażu exit poll Ipsos dla TVN, Polsatu i TVP wynika, że Konrad Fijołek wygrał w II turze wyborów samorządowych w Rzeszowie. Dotychczasowy włodarz miasta uzyskał 56,1 proc. głosów, a jego kontrkandydat Waldemar Szumny – 43,9 proc.

Konrad Fijołek: To była i jest najtrudniejsza kampania w moim życiu

– Prawie 30 lat jestem w działalności politycznej i społecznej. Wiele przeszedłem, także te trudne wybory trzy lata temu, ale ta kampania była najtrudniejszą w moim życiu i nadal jest. Bowiem zawsze byłem człowiekiem chodzącym po ziemi i dalej chodzę. Nie ma we mnie żadnego triumfalizmu, a dużo pokory, emocje i wzruszenie, ale tez czekam jeszcze na wyniki. Pamiętajmy, że dwa tygodnie temu pomyłka była o 7 pkt. proc. – mówił Fijołek.

Podziękował Rzeszowianom, że poszli do wyborów i oddali ważny głos. – Wiem kochani, 20 lat nie byliście przyzwyczajeni, że jest druga tura, ale przeze mnie musieliście jeszcze wyjść na to zimno. Bardzo za to dziękuję, bo demokracja bez was nie miałaby najmniejszego sensu – podkreślał. Dodał, że wyniki są dla niego sygnałem, by pracować jeszcze więcej.

Konrad Fijołek ma 45 lat i urodził się w Rzeszowie Był działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, m.in. stał na czele miejskich struktur tej partii. Waldemar Szumny ma 56 lat i od 2001 roku zasiada w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Szumny był zatrudniony jako nauczyciel akademicki na Politechnice w Rzeszowie, a obecnie pracuje w Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego.

