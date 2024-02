Bocheński wskazał kandydatkę na swoją zastępczynię w ratuszu. Znamy nazwisko

Choć warszawskie struktury Prawa i Sprawiedliwości mają nie mieć o nim najlepszego zdania, Tobiasz Bocheński zapewnia, że idzie po swoje. Do tej drogi wytypował go sam Jarosław Kaczyński. – Lepszego nie ma i nie będzie – przekonywał prezes partii.

Sam kandydat przekonuje: jego wizja Warszawy to nie „nienawiść, spory i kłótnie”. – Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm – zapewnia.

Barbara Socha „kandydatką” na wiceprezydentkę

Po tę wizję nie idzie sam. W środę ogłosił, że jeśli usiądzie na najważniejszym fotelu ratusza, pierwszą wiceprezydentką zostanie Barbara Socha.

Polityczka od lat związana jest z Prawem i Sprawiedliwością, a od 2020 roku przez trzy lata pełniła funkcję wiceministry rodziny i polityki społecznej. – To niezwykle istotne, żeby w moim zespole mieć oparcie w kimś tak doświadczonym – przekonywał na konferencji kandydat.

Tobiasz Bocheński przedstawił program dla kobiet

Na konferencji pojawiło się jeszcze jego – program dla kobiet. Zaprezentowały go, jak opisał je Bocheński, „damy warszawskiej prawicy”. Wpis podpisał: MyWarszawianki. – Program dla kobiet napisały same kobiety, my, mężczyźni, nie wtrącaliśmy się do tego – zapewniał.

– Warszawianki to kobiety przedsiębiorcze, różnych zawodów, aspiracji i marzeń. To kobiety w różnym wieku, które różnie widzą swoje życie. My chcemy postawić w naszym programie na ich wolność i swobodę – przekonywał.

Przedstawiając program Bocheńskiego wspierała Alicja Żebrowska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. Zwracała na ograniczoną ofertę dla kobiet w mieście stołecznym w kwestii zawodowej.

– My chcemy stworzyć stałe miejsce dla warszawskich kobiet, które chciałyby rozpocząć swoją karierę. Chcemy żeby warszawskie kobiety o nim wiedziały – zapewniała.

Do wyborów samorządowych nieco ponad miesiąc

Bocheński jest pełen optymizmu. – Jestem przekonany, że ten program dla kobiet jest najlepszą opcją, która powinna być zaimplementowana w Warszawie po wyborach samorządowych. Bardzo chcemy, żeby przyszłość należała do warszawianek – zapewniał.

W walce o ratusz zmierzy się 7 kwietnia m.in. z aktualnym prezydentem i kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, popieraną przez ruchy miejskie kandydatką Lewicy senatorką Magdą Biejat i ze startującym z ramienia Konfederacji posłem Przemysławem Wiplerem.

