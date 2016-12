Netflix wprowadza tryb offline. Możesz pobierać filmy i seriale

Z trybu offline skorzystać mogą na razie wyłącznie posiadacze smartfonów i tabletów z systemami Android oraz iOS. Na razie funkcjonalność pozwala nam pobierać jedynie konkretne produkcji. Wśród nich są seriale takie jak: „Stranger Things” , „The Crown” , „Narcos” czy „Organge Is The New Black” . Znajdziemy także filmy, wybrane zupełnie przypadkowo - od „Pulp Fiction” po „Paddingtona” . Jak zapewniają zarządzający platformą, liczba pozycji z możliwością pobierania będzie systematycznie zwiększana.

W celu pobrania produkcji, należy odnaleźć specjalną ikonkę pobierania. Znajduje się ona przy tytułach danych produkcji. Jeżeli jej nie widzicie, trzeba zaktualizować aplikację Netflixa do najnowszej wersji.

Netflix wszedł na polski rynek na początku tego roku. Serwis ma w tej chwili zasięg na cały świat. Wyjątkiem są Chiny oraz ze względu na obostrzenia rządu amerykańskiego - Korea Północna, Syria i Krym.