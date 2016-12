Kolejne pobite dziecko. Znów w Łodzi! Tym razem to 3-miesięczna dziewczynka

Po tym jak krajem wstrząsnęło doniesienie o śmiertelnym pobiciu 4-latki z Łodzi, do przychodni na ulicy Piotrkowskiej zgłosiła się matka z 3-miesięczną dziewczynką. Dziecko miało siniaki na ciele i głowie. Lekarz przyjmująca małą pacjentkę oceniła, że ma do czynienia z przypadkiem przemocy domowej. Niemowlę przewieziono do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 27-letnia matka pojechała z dzieckiem na dokładne badania. 34-letniego ojca zatrzymała łódzka policja.

Makabryczna seria

We wtorek 6 grudnia do łódzkiego pogotowia zgłosiła się kobieta z 4-letnim dzieckiem, które nie żyło już od kilku godzin. Sekcji zwłok dziewczynki wykazała, że dziecko zmarło z powodu „olbrzymich obrażeń powstałych w różnym czasie”. Matka Oliwki przyniosła jej ciało na rękach i twierdziła, że jej córka spadła z huśtawki. Badania przeprowadzone przez łódzkich lekarzy na zlecenie prokuratury wskazywały na to, że 4-letnia dziewczynka zmarła kilka godzin przed tym, jak matka przyszła na pogotowie. Obrażenia, które znaleziono na jej ciele wskazywały na to, że dziewczynka padła ofiarą przemocy domowej. 4-latka miała obrażenia głowy i twarzy oraz wybroczyny na tułowiu. 27-letnia matka wraz z 33-letnim konkubentem została zatrzymana przez policję.