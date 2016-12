Tragedia na Lubelszczyźnie. Wrzucili pocisk artyleryjski do ogniska

Hrubieszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, które miało miejsce minionej nocy w gminie Werbkowice. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dwóch mężczyzn w wieku 22 lat spożywało alkohol przy ognisku. W pewnym momencie jeden z nich wrzucił do ognia przedmiot, który znalazł na polu przy pomocy wykrywacza metali. Był to prawdopodobnie pocisk artyleryjski.

Po kilku minutach doszło do eksplozji. 22-latek, który wrzucił przedmiot do ogniska, doznał poważnych uszkodzeń ciała. W stanie ciężkim trafił do szpitala, jednak w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Drugi z mężczyzn obecnie przebywa w szpitalu. Z posiadanych na tę chwilę informacji wynika, iż jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po zbadaniu trzeźwości rannego okazało się, że ma 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok 22-latka. Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Apel policji

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają jak należy zachować się w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.