Pęknięta kość czołowa 3-miesięcznej dziewczynki. Są zarzuty dla rodziców z Łodzi

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował o zarzutach dla rodziców 3-miesięcznej dziewczynki, która z siniakami trafiła w środę do łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Uwagę na stan dziewczynki zwróciła czujna pielęgniarka, która przeprowadzała badania okresowe dziecka. Zaniepokojona sińcami na ciele małej pacjentki poinformowała o tym lekarkę, która pod pretekstem szczepień ochronnych wezwała matkę z córką do przychodni. Stamtąd, w asyście policji, kobieta z dzieckiem zostały odwiezione do szpitala..

Okazało się, że przytomność pielęgniarki i lekarki uratowały dziecku życie. 3-miesięczne niemowlę miało pękniętą kość czołową. Na tak wczesnym etapie rozwoju dziecka lekarze nie są w stanie stwierdzić, czy obrażenia będą miały skutki dla zdrowia i zdolności dziewczynki w przyszłości. Nie da się tego niestety wykluczyć.

34-letniemu ojcu postawiono zarzuty znęcania się nad córką ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania u niej obrażeń. 25-letnia matka usłyszała zarzut okrutnego znęcania się nad dzieckiem. Obu rodzicom grozi do 10 lat więzienia. Podczas badania sprawy okazało się także, że kobieta była już wcześniej karana i odbyła karę pozbawienia wolności.