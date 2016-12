Nagi autostopowicz zdziwił kierowców. Policja ustaliła, kto go tak urządził

Kierowcy jadący drogą K-91 (Radomsko - Częstochowa) w środę 7 grudnia zaczęli masowo zgłaszać policji, że na poboczu stoi nagi mężczyzna, który próbuje zatrzymać samochody. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania tego człowieka. Okazało się, że pomocy udzieliła mu mieszkanka gminy Radomsko, na której podwórko trafił poszkodowany. Ponieważ mężczyzna miał na sobie tylko czapkę i buty, kobieta dała mu odzież i wezwała służby. 42- latek został zabrany do szpitala i po udzieleniu pomocy wrócił do domu. Podczas składania zeznań wyszło na jaw, że mężczyzna padła ofiarą zastraszania.

Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany jeden ze sprawców. Następnie do policyjnego aresztu trafili jeszcze dwaj mężczyźni w wieku 31 i 32 lata. Okazało się, że jeden z napastników chciał odegrać się na 42 – latku za to, że w jego ocenie, ten niewłaściwie sprawował opiekę nad jego chorą matką. O pomoc poprosił kolegów, którzy przystali na jego propozycję.

Po dwóch dniach od zdarzenia zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z pozbawieniem wolności 42 -latka, wypowiadaniem gróźb pod jego adresem. Odpowiedzą także za narażenie mężczyzny na utratę życia czy zdrowia poprzez pozostawienie go nagiego w lesie przy niskiej temperaturze otoczenia. Za takie zachowanie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec sprawców dozór policyjny oraz zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.