Wiedeń. Albańczyk zabił Polaka nożem, drugiego ranił

Austriacka prasa podała informacje o tragicznej w skutkach kłótni, do której doszło w nocy z czwartku na piątek. W wyniku ran zadanych nożem, śmierć poniósł 34-letni Polak. Mężczyzna po otrzymaniu 5 ciosów zmarł w karetce. W ciężkim stanie znajduje się jego 37-letni kolega, którego ratownikom medycznym udało się na czas dostarczyć do szpitala. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Cały czas poszukuje go austriacka policja.



Według doniesień austriackich mediów, w nocy z czwartku na piątek w stolicy kraju, w dzielnicy Favoriten, miała miejsce ostra kłótnia pomiędzy Albańczykiem i dwoma Polakami. Świadkowie przytaczają wyzwiska i przekleństwa, jakich nie szczędziła sobie wspomniana trójka. Według podanych informacji, w pewnym momencie Albańczyk wyjął nóż i zaatakował spierających się z nim Polaków.