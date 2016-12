Test rękawic napo gloves - dobry pomysł na świąteczny prezent

Przed kilkoma tygodniami na łamach Wprost.pl pojawił się krótki materiał o sposobie doboru rękawiczek do stroju, a także ich skróconą modową historię. Od tamtej pory testowaliśmy wyprodukowane przez napo glovesrękawiczki, które pozwalają na obsługę urządzeń mobilnych z ekranami dotykowymi bez konieczności ich zdejmowania.

Do testów wykorzystaliśmy modele: męski napoMODERN oraz damski napoCLASSIC. Aura, która panowała w okresie testów sprzyjała sprawdzaniu „możliwości” rękawiczek – było kilka mroźnych dni, kilka jeszcze mroźniejszych nocy, śnieg oraz wietrzne dni z temperaturą niewiele ponad zera.

Skoro przetestowaliśmy propozycje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, czas spojrzeć na wyniki testu.

To co rzuca się od razu w oczy, gdy bierze się do ręki męski model, to wysoka jakoś wykonania rękawiczek. Nie ma mowy o odstających lub nieskończonych szwach, które nieraz trafiają się przy zakupie rękawic w sieciówkach. Co więcej, owcza skóra, z której zostały wykonane jest bardzo przyjemna w dotyku. Podobne odczucie daje nałożenie napo gloves na dłonie. W trakcie testów najniższa zanotowana temperatura wyniosła minus 8 stopni Celsjusza i rękawice sprawdziły się – dla dłoni nie była ona odczuwalna.

Co najważniejsze, rękawice okazały się spełniać swoje podstawowe zadanie, którym chwali się producent – obsługa urządzeń mobilnych nie stanowiła żadnego problemu. Oba modele testowane były na smartfonach, wyświetlaczu dotykowym w samochodzie oraz tablecie. Oczywiście nie była to jakość obsługi pozwalająca na szkicowanie portetów, ale umożliwiały wybranie numeru, odebranie połączenia, zmianę utworu w odtwarzaczu muzyki, napisanie smsa czy sprawdzenie skrzynki e-mail lub rozkładu. Co więcej, ekrany reagowały nie tylko na opuszki palców – początkowo było to irytujące, gdyż napo gloves, jak każde rękawice są większe od dłoni i obsługa staje się mniej dokładna – ale po kilkunastu minutach, problem okazał się zaletą. Wygrzebany z dna damskiej torebki telefon można odebrać w mgnieniu oka.

Drugim problemem były wspomniane, jako zaleta, szwy. Wykonane są dokładnie i elegancko, ale potrafią utrudnić obsługę urządzenia mobilnego, co jednak również jest kwestią przyzwyczajenia. Napo gloves są produktem premium wykonanym z naturalnej owczej skory - dla wielu osób będzie to zaleta, natomiast może to stanowić problem dla użytkowników, którzy cenią sobie produkty wykonane z materiałów, które nie są pochodzenia zwierzęcego. Takiego fasonu wykonanego z eko-skóry firma na chwile obecna nie oferuje.

Mimo kilku wymienionych problemów, napo gloves pozostają idealnym pomysłem na prezent świąteczny dla osób, które nie rozstają się ze swoimi urządzenia mobilnymi, podobnie jak wszystkich którzy cenią elegancję czy choćby fakt, iż przedmioty są praktyczne.