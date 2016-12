Złodziej montował na bankomatach „nakładki klejowe”. Wpadł na gorącym uczynku

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zakładanie na bankomatach specjalnych nakładek uniemożliwiających wypłatę pieniędzy. Zatrzymany, to 40 – letni obywatel Rumunii, wynajmujący we Wrocławiu mieszkanie.

Wrocławscy policjanci zajęli się tą sprawą analizując reklamacje dotyczące braku możliwości wypłaty pieniędzy z bankomatów, spływające do banków z różnych miejsc na terenie miasta. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów prowadzących działania operacyjne w tej sprawie, na gorącym uczynku w rejonie wrocławskiej dzielnicy Śródmieście, gdy właśnie odklejał w jednym z bankomatów listwę z pieniędzmi.

Okazało się, że podejrzany montował na bankomatach tzw. pułapki klejowe, w miejscu, gdzie urządzenie wydaje pieniądze. Klient, który używając karty płatniczej, chciał wypłacić fundusze, gotówki nie otrzymywał. Pieniądze przy wylocie przyklejały się od wewnątrz do specjalnie zamontowanej listwy.

Gdy zniecierpliwiony klient odchodził od bankomatu, by np. zgłosić w banku reklamację, podejrzany odklejał listwę i zabierał banknoty. Podczas sprawdzenia miejsca zamieszkania zatrzymanego mężczyzny, policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. klej montażowy i trzy nakładki na bankomat. Obecnie trwają szczegółowe badania wszystkich okoliczności dotyczących tego procederu.

Policja apeluje o ostrożność

Pamiętajmy, szczególnie w okresie przedświątecznym, gdy często wypłacamy pieniądze, aby każdorazowo przed skorzystaniem z bankomatu dokładnie przyjrzeć się urządzeniu, czy nie ma na nim jakichś podejrzanie wyglądających, doczepionych elementów. Naszą uwagę powinien zwrócić każdy element, który sprawia wrażenie, że nie stanowi integralnej całości urządzenia.

O każdym naszym podejrzeniu powinniśmy niezwłocznie powiadomić właściwy bank lub Policję. Powinniśmy też każdorazowo niezwłocznie powiadamiać bank w przypadku braku wypłaty gotówki z bankomatu.