Billboard z życzeniami „Białego Bożego Narodzenia” powodem sporu dyplomatycznego

Problematyczny billboard zasłania szczyt kamienicy na Puerta del Sol. Zdobi go twarz brazylijskiego aktora Wagnera Moury, który w serialowym hicie wcielił się w postać Pablo Escobara. Największe kontrowersje budzi jednak napis znajdujący się w drugiej części plakatu, zawierający życzenia "Białego Bożego Narodzenia”. To oczywiste nawiązanie do kokainowego biznesu, na którym Escobar zbił fortunę.

MSZ Kolumbii, którego zdaniem świąteczna reklama jest szkodliwa dla wizerunku tego kraju, zaapelowało do hiszpańskich władz o zdjęcie kontrowersyjnego billboardu. Maria Angela Holguin, szefowa kolumbijskiej dyplomacji twierdzi, że prezentowanie wizerunku kokainowego bossa szkodzi Kolumbii, która przez wiele lat walczyła z kartelem w Medellin, a eksponowanie postaci Escobara może na nowo wywołać negatywne skojarzenia.

Pablo Escobar zbił fortunę na handlu narkotykami, głównie kokainą, przez co określano go mianem "kokainowego króla". Był jednym z najbogatszych kryminalistów w historii. We wczesnych latach 90. zgromadził około 30 mld dolarów majątku. Słynął także z ogromnej bezwzględności i brutalności, z jaką budował swoje narkotykowe imperium.