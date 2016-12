Liczą się z możliwością gwałtu lub zabójstwa. Ekstremalny reality show w Rosji

Z opublikowanych w internecie informacji wyłania się już pewien obraz tego, co czekać będzie śmiałków. Areną zmagań stanie się syberyjska tajga. Przez dziewięć miesięcy, począwszy od 1 lipca, 30 uczestników będzie rywalizować w tej dzikim zakątku Rosji. Nieokiełznana przyroda, temperatura spadająca zimą poniżej -30 stopni i niebezpieczne zwierzęta - to wszystko czeka na nich w reality show.

Uczestnicy starcia - kobiety i mężczyźni, zostaną rozmieszczeni na obszarze 900 kilometrów, a ich kroki śledzić będzie około 2 tys. kamer. Każdy z nich będzie mógł wziąć ze sobą 100 kg bagażu, w którym ma pomieścić wszystko, co niezbędne do przeżycia. Obecnie trwa nabór uczestników do programu, a regulamin, na jaki muszą się zgodzić, wywołał niemałe oburzenie opinii publicznej. Piatkowskij w rozmowie z portalem NGS.Novosti poinformował bowiem, że śmiałkowie, którzy zdecydują się wziąć udział w jego show, będą musieli podpisać umowy, w których zrzekają się wszelkich roszczeń ze strony organizatorów. Oznacza to, że jeżeli w ciągu 9 miesięcy dojdzie do morderstwa, gwałtu, bądź okaleczenia któregoś z uczestników, twórcy show nie będą za to ponosić odpowiedzialności.

Piatkowskij znany jest w Rosji z ekstrawaganckich projektów. Jednym z nich jest "Przedszkole dla dorosłych"działające w Nowosybirsku. Placówka oferuje osobom pełnoletnim rozrywki zarezerwowane dla maluchów - śpiew, zajęcia plastyczne, czy posiłki rodem ze szkolnej stołówki. Większość zainteresowanych to osoby w wieku 28-40 lat w przypadku mężczyzn i 23-30 w przypadku kobiet.