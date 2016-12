Popularny youtuber wyproszony z samolotu za rozmowę po arabsku. „Pasażerowie czuli się niekomfortowo”

Popularny wśród muzułmanów vloger (video bloger - red.) Adam Saleh jeszcze przed startem został wyrzucony z samolotu linii Delta. Razem z nim pokład musiał opuścić jego kolega. Powodem miała być rozmowa mężczyzn, która odbywała się po arabsku. Pasażerowie tego lotu zgłosili obsłudze, że nie chcą lecieć z dwoma podejrzanymi mężczyznami. Saleh opublikował w internecie nagranie z zajścia, jednak nie widać na nim początku zdarzenia.

W związku z nagłośnionym przez jutjubera incydentem internauci zadają sobie pytanie o prawdziwe powody zamieszania. Czy w tym wypadku chodzi o rasizm, czy może Saleh sprowokował całe zdarzenie? Wśród autorów filmów na serwisie Youtube prowokacje to dość częsty sposób na zapewnienie sobie popularności. Sam pokrzywdzony utrzymuje jednak, że o żadnych żartach, czy prowokacjach nie było mowy, a jedyną podstawą do wyrzucenia go był fakt, iż porozumiewał się z kolegą w języku arabskim oraz wykonał telefon do mamy, w którym również mówił po arabsku.

Linie lotnicze Delta w wydanym po incydencie oświadczeniu zapewniały, że będą dokładnie badać przebieg zdarzeń na pokładzie swojego samolotu. Według przewoźnika zastrzeżenia co do zachowania pary muzułmanów zgłosiło 20 pasażerów lotu. Adam Saleh i jego kolega do celu podróży udali się następnym samolotem firmy, która zapewniła im należne miejsca.