Trzymali 3-letnie dziecko w drewnianej skrzyni z martwymi robakami. Szokujące odkrycie w Hrabstwie Pulaski

Drewniane pudło o wymiarach zbliżonych do metra kwadratowego odnaleźli policjanci podczas przeszukania jednego z domów w hrabstwie Pulasky w stanie Indiana. W czasie, kiedy dziewczynka przebywała w zamkniętej skrzyni, w mieszkaniu było jeszcze 9 osób, które w żaden sposób nie reagowały na los dziecka. – Nikt nawet o nim nie wspomniał, kiedy policjanci weszli do domu – opowiadał zszokowany szeryf Jeff Richwine. Dziewczynka spała w kącie skrzyni. Wokół niej leżały martwe robaki. – Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. To jedna z tych spraw, kiedy wchodzisz i mówisz sobie „oby to nie była prawda” – dodawał.

W trakcie policyjnej akcji zatrzymano 25-letniego ojca dziewczynki i jego 42-letnią żonę. Dziadek gnębionego dziecka był oburzony doniesieniami mediów dotyczących jego wnuczki. – Widziałem ludzi traktujących lepiej swoje zwierzęta. To jak koszmar, z którego chcę się obudzić – komentował. Przyznał, że po śmierci córki jego zięć nie dopuszczał go zbyt często do wnuczki. Mężczyzna martwi się, że po takich doświadczeniach dziecko jego córki nie będzie się poprawnie rozwijać.