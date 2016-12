Makabra w pierwszy dzień świąt. Pijana 19-latka podcięła gardło o 40 lat starszego mężczyzny

Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Zacisznej w centrum Grudziądza. W pierwszy dzień świąt, około godziny 4 nad ranem, 19-letnia dziewczyna cięła nożem 59-latka w jego własnym mieszkaniu. Ofiara z kilkunastocentymetrową raną trafiła do szpitala. Lekarzom udało się ocalić mężczyznę. Według informacji policji cios padł podczas gwałtownej wymiany zdań. – Doszło do awantury, przepychanek i jedna ze stron chwyciła nóż, zadała obrażenia cięte drugiej stronie – opisywał całą sytuację st. sierż. Maciej Szarzyński z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, który pełni obowiązki oficera prasowego w mieście.

Napastniczka w chwili zdarzenia była pijana, miała 2 promile alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut umyślnego uszkodzenia ciała. – Kobieta przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Ze względu na dobro postępowania, wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o areszt dla niej na trzy miesiące – ujawnił Marcin Licznerski z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu. Dodał, że czyn nastolatki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.