167 wypadków. Tragiczny bilans świątecznego weekendu na drogach

Dla policjantów ruchu drogowego okres świąt to czas intensywnej pracy. Policjanci nie tylko kontrolowali prędkość, ale też stan trzeźwości kierujących. Używano wideorejestratorów zainstalowanych w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Sprawdzany był stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, a zwłaszcza dzieci. Funkcjonariusze nie stosowali taryfy ulgowej dla piratów drogowych łamiących ograniczenia prędkości czy wyprzedzających „na trzeciego”.

Podczas trzech dni świątecznego weekendu, pomimo większej liczby policyjnych patroli na drogach i częstszych kontroli, jak również licznych apeli do kierowców o ostrożną jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem, doszło do 167 wypadków. Zginęło w nich 18 osób, a 210 zostało rannych. Porównując ten okres do analogicznego z ubiegłego roku jest to o 10 wypadków mniej. W roku poprzednim na drogach zginęło 18 osób, a o 36 więcej zostało rannych. Policjanci w tym roku zatrzymali 545 nietrzeźwych kierowców, podczas gdy w roku ubiegłym 735.

Policja apeluje, także do pieszych

Chociaż tegoroczna aura nie sprzyjała kierowcom - w wielu regionach Polski padał deszcz, śnieg oraz deszcz ze śniegiem i wiał bardzo silny wiatr - to jednak główną przyczyną wypadków były brawura i prędkość. Niestety odnotowano przypadki nietrzeźwych kierujących, którzy ryzykowali nie tylko swoje życie, ale również swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego.

Pomimo że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były bezpieczniejsze od ubiegłorocznych, to jednak odnotowano tragiczne zdarzenia. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Polska policja przypomina wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas samych, od decyzji, które podejmujemy.