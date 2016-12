Skażony alkohol zabił w Wigilię 31 osób. 60 innych wciąż przebywa w szpitalu

Do tragedii doszło w chrześcijańskiej dzielnicy miasta Toba Tek Singh w stanie Pendżab w Pakistanie, 300 kilometrów na południe od stolicy kraju.

Z powodu wypicia w Wigilię skażonego alkoholu, w poniedziałek zmarło 19 osób. We wtorek 12 innych osób poniosło śmierć. Ofiary miały kupić alkohol od pokątnego wytwórcy, którzy sprzedawał go w plastykowych torebkach po 500 rupii. Mężczyzna także zmarł po spożyciu alkoholu.

Sprzedaż alkoholu w Pakistanie jest bardzo surowo ograniczona. Licencję na sprzedaż wyrobów alkoholowych otrzymują wyłącznie osoby, które nie są muzułmanami. Sklepy te także jednak obowiązuje zakaz działalności w czasie ramadanu.

Z uwagi na ograniczenia, wielu Pakistańczyków samodzielnie pędzi alkohol. Często jest on skażony co doprowadza do zatruć w skali kraju. W tym roku z powodu zatrucia alkoholem zmarło w Pakistanie 60 osób.