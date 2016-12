2017 będzie przeklęty? Kolejny po krwi św. Januarego powód do zmartwień

Brak zmiany stanu skupienia krwi św. Januarego wywołał wśród wielu Włochów poważne zmartwienia co do przyszłości. Od wielu lat to zjawisko obserwować można regularnie, trzy razy do roku: w sobotę przed pierwszą niedzielą maja, 19 września w dzień męczeńskiej śmierci świętego oraz 16 grudnia w rocznicę wybuchu Wezuwiusza. W grudniu 2016 roku po raz pierwszy od wielu lat nie zaobserwowano wyczekiwanych zmian.

Według legendy zwiastuje to wojnę, głód, chorobę lub inne nieszczęście. Włoska gazeta „La Stampa” przypomniała, że gdy ostatnim razem cud nie nastąpił, zbiegło się to w czasie w wybuchem II Wojny Światowej oraz lokalną epidemią cholery. Gości obecnych na ceremonii uświetniającej spodziewaną przemianę krwi nie uspokoiły apele prałata Vincenzo De Gregorio, który podczas mszy pocieszał wiernych zawiedzionych daremnym oczekiwaniem na cud. – Nie powinniśmy myśleć o tragedii i nieszczęściu. Jesteśmy ludźmi wiary – przekonywał.

Baba Wanga

Przy okazji opisywania historii krwi św. Januarego światowe media przypomniały sobie o przepowiedniach niewidomej wieszczki, znanej jako Baba Wanga. Określana mianem „Nostradamusa Bałkanów” kobieta zasłynęła między innymi przepowiedniami przewidującymi pojawienie się Państwa Islamskiego, nadejście tsunami w 2004 roku oraz zamachy z 11 września. Przed swoją śmiercią w 1996 roku głosiła także, że USA będą miały prezydenta Afroamerykanina.

Zwolennicy apokaliptycznych wizji przypominają, iż mówiła wówczas, że będzie to ostatni prezydent w dziejach tego kraju. Na podstawie tych słów interpretatorzy wysnuwają wniosek, że Donald Trump może nie złożyć w styczniu przysięgi prezydenckiej. Spodziewają się, że coś - jakieś gwałtowne zjawisko - może mu w tym przeszkodzić.