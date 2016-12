Odszedł Longin Komołowski. Miał 68 lat

W piątek 30 grudnia po długiej chorobie zmarł wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, prezes Wspólnoty Polskiej, działacz „Solidarności”. „W trakcie całego życia był czynnie zaangażowany w działania na rzecz demokratyzacji kraju - w czasach PRL-u w ramach struktur 'Solidarności', a po 1989 roku sprawując dwukrotnie mandat poselski oraz w ramach struktur administracji rządowej. Mimo ciężkiej choroby do końca angażował się w działania na rzecz Polonii za granicą” – przypominają bliscy polityka w wydanym po jego śmierci oświadczeniu.

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia 1948 r. w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. W 1970 r. jako pracownik Stoczni Gdańskiej brał udział w strajku okupacyjnym w czasie wydarzeń grudniowych. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ Solidarność. Organizował podziemne struktury organizacji w Szczecinie. Współtworzył Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny Solidarności.

Od 1997 do 2001 roku sprawował mandat posła Sejmu III kadencji. Powtórnie wybrany w latach 2007–2011. Od 1997 do 2001r. był ministrem pracy, a od 1999 do 2001 wicepremierem. W roku 2000 został szefem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Funkcję tę sprawował do 2015 r. Od 2010 r. do 2016 r. był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.