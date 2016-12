Nie żyje Robert Hulseman - twórca kultowego "red Solo Cup"

Robert Hulseman zmarł w wieku 84 lat, o czym 29 grudnia poinformowały amerykańskie media. To on był twórcą czerwonego plastikowego kubeczka, który stał się nieodłącznym elementem przyjęć organizowanych przez wielu Amerykanów. Tzw. Red Solo Cup na stałe wpisał się także do popkultury – pojawiał się w wielu filmach i serialach. Kubeczek stał się również inspiracją do napisania słynnej piosenki utrzymanej w stylu country o tytule „Red Solo Cup”.

Firma, którą kierował Rober Hulseman – Solo Cup – została stworzona w 1936 roku przez jego ojca. Produkowała ona papierowe kubeczki, które do lat 40. były powszechnie używane wraz z dystrybutorami wody. Hulseman po przejęciu firmy wprowadził do produkcji kubeczki pokryte specjalnym woskiem. Były one przeznaczone do używania w kinach samochodowych.

Swój najsłynniejszy produkt – plastikowy czerwony kubeczek na rynek wprowadził w latach 70. Początkowym zamysłem było wykorzystywanie ich na piknikach, jednak bardzo szybko stały się one symbolem przyjęć i wpisały się w amerykańską popkulturę.